17年新高！九成九勞工春節想賺外快 目標賺1.7萬元

蛇年春節進入倒數階段，只是對不少勞工朋友來說，飽受通膨衝擊，導致生活開銷增加，不僅去年沒有加薪，年終獎金又不如預期，擔心過年時手頭吃緊，根據yes123求職網21日發布的最新調查顯示，有高達99%的勞工透露，想利用「蛇年」春節期間（1月28日除夕到2月12日元宵節），兼差賺外快，比例不但略多於去年的98.7%，更續創2009年金融海嘯以來新高。

其中又有五成九透露，「已經開始尋找」賺錢機會；另外基本工資自元旦起，時薪部分提高到190元，這當中也有68.1%的人指出，因此「提高」春節兼差意願。

整體來說，合計有59.4%表示，想兼兩份（含）以上的工作，也代表其餘的40.6%，想找一份就可以。

至於春節想賺外快的主要原因，在可複選狀況下：其中有67.2%表示，是因為「年關到，擔心缺錢」；有54.2%則透露，「覺得春節期間，工資會比較高」；也有43.1%「龍年沒加薪，想補貼所得」；以及40.7%「擔心年終獎金、分紅不如預期，想靠兼差彌補」；或者有27.8%指出，「擔心公司年後裁員或倒閉，提前賺點外快」。

在可複選狀況下，對於搶賺外快的方法：其中有八成六（86.1%）選擇「短期打工」；有51.7%選擇「外包接案」；以及48.1%選擇「經營網拍」；也有三成七（36.6%）的人，其實想要「擺地攤」。

若是想要短期打工的，在可複選狀況下，主要會尋找以下這幾類職務：「大賣場銷售人員」（37.7%）、「觀光景點服務人員」（36.5%）、「年貨大街銷售人員」（32.2%），以及「餐廳服務人員」（31%）、「外送員」（28%）。

其他熱門的春節打工職務，又分別有：「遊樂園服務人員」（24%）、「百貨公司銷售人員」（22.8%）、「客服人員」（21.4%），以及「清潔工」（20%）、「SG（SB）、PG（PB）、酒促」（18.8%）。

那麼如果是選擇擺攤，在可複選狀況下，主要想賣的東西依序有：「配件、飾品」（58%）、「年貨」（54.5%）、「衣服、裙褲」(50.6%)，以及「小吃」(44.6%)、「春聯」(40.9%)。

其他想擺攤賣的商品，又分別有：「鞋子、襪子」（32.9%）、「玩具」（30.3%）、「紅包袋」（24.7%），以及「年菜」（21.2%）、「皮包、皮夾」（18.2%）。

不論勞工朋友選擇上述何種方法，平均希望能賺進外快16,677元。若以「官方經常性薪資」46,401元估算，透過年節兼差方式，大概能替自己「變相加薪」36%。

如果想在「蛇年春節期間」兼差，勞工朋友平均會投入56.2小時，假如以16,677元換算，大概每個小時的薪資報酬，需要達到297元，約為基本工資190元的1.56倍。

上述「蛇年春節上工與發紅包送禮調查」，是由yes123求職網於2025年1月3日到1月17日，採網路問卷進行抽樣。調查目前有工作的會員（已畢或役畢、免役），有效問卷共1,277份，信心水準為95%，誤差值為正負2.74%。