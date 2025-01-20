因應新年轉職熱季 虎尾就業中心啟動徵才列車助攻

過年前後進入轉職熱季，雲林縣虎尾就業中心即日起至2月啟動轉職徵才列車，排定單一徵才行程，目前最熱門的矽品精密公司也來徵才，歡迎有意轉職者把握機會，新的一年找下一個合適的工作。

轉職列車將有全勤流通管理公司及矽品精密工業接力在虎尾就業中心登場，日期訂於1/21、2/6、2/11、2/25，此外，於2/14也將在北港舉辦一場小型現場徵才，讓更多在地民眾把握年前、年後轉職機會，順利找到適合的工作機會。

迎接新的一年，虎尾就業中心本月起推出免費視障按摩服務，幫助求職民眾舒緩壓力，以迎接新工作挑戰；同時為響應勞動部的協助特定對象及弱勢者求職面試整備服裝服務計畫，也將開始推動「好物交流」，鼓勵民眾將家中用不到的物資或衣物提供交流，做為求職民眾面試服裝整備等實用資源。