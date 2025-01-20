薪水35k「該離開舒適圈嗎？」 一票人見職業反勸：幹嘛換

部分上班族因為有其他職涯規劃，領完年終後有些人會傾向「跳槽」來脫離舒適圈，換取更高的薪水。日前有位女網友表示，她擔任汽車旅館櫃檯已經5年了，薪水一個月會有3萬5千元，但工作離家近、薪水又還行，讓她猶豫「要不要離職？有過來人可以分享心得嗎？我心好累」。

一名女網友在Dcard以「該離開舒適圈嗎？」為題，表示自己工作時間是早上8時到下午4時，月休有6天，扣掉勞健保實領3萬5千元，每個月會有3千至1萬元不等的小費，不用輪班，但公司也不供餐，基本都叫外送。她細數這份工作的缺點，「吃飯沒有辦法好好吃，很常吃一口就有車子、電話、退房等問題。一個人當班時，想上洗手間也要請人來幫忙顧櫃檯，所以上班時間我都不太喜歡喝水，而且生意很好，主管去年說要徵人，只來了2位都沒有留下來」。

不過原PO表示，這份工作的優點是「離家近、薪水還行，不過職位也無法再上升了，年終從第一年給3000元，到現在還是沒有發超過一個月」，因此她猶豫是否該轉換跑道，「我有在考慮轉銀行業、醫美診所之類的，有過來人可以分享心得嗎？我心好累」。

對此，有一派網友認為繼續做，「看妳有缺錢嗎？不缺錢就繼續幹，缺錢就換囉，而且妳這麼早下班，可以搞副業啊！」、「勸妳不要換，外面一堆累個半死還只給基本薪資的，我是做宿舍櫃檯，我覺得這工作真的不錯」、「妳的工作很好耶，我汽車旅館櫃檯加一加才2萬9千元」、「不該離職，舒適圈很讚的」、「幹嘛換？舒適圈不好嗎？一堆人說離開舒適圈，到底多好高騖遠？還是安逸過頭？生在福中不知福？開始不安分，認真不懂」。

也有網友建議轉行，「離開比較好，這個工作的發展性太低了」、「我覺得可以離職欸，去別的工作看看，感覺妳這個櫃檯會一直缺人，到時候妳要回來，感覺沒問題」、「年輕可以去挑戰自己，領完年終就辭職吧」。