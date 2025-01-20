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職場菜鳥問聚餐不吃牛、羊也照樣分攤？ 網提「1方法」解決

聯合新聞網／ 綜合報導
不吃牛、羊聚餐還是AA，職場菜鳥憂被佔便宜。 示意圖／ingimage
不吃牛、羊聚餐還是AA，職場菜鳥憂被佔便宜。 示意圖／ingimage

職場生活交際應酬不可少，社會新鮮人面對飯局更難推辭。一名職場新鮮人的女網友在Dcard提問，自己每個月都會參加一次公司聚餐，明明大家都知道她的飲食習慣，點的菜品卻總是出現牛肉、羊肉，而且照樣要一起平分，這讓她忍不住懷疑是大家不小心忽略，還是故意佔便宜。

原PO表示自己還是職場菜鳥，跟另外五個同梯一個月左右會聚餐一次，而她不吃牛、羊是同事們都知道的事，然而第一次聚餐吃川菜，他們就點了一份水煮牛，第二次是吃到飽沒什麼問題，第三次吃火鍋點了好幾盤牛肉、羊肉，第四次點了兩份和牛壽司，以上通通都直接均分，沒有把她扣除。原PO表示馬上要第五次聚會了，這次決定要去吃粵菜，想當然高機率還是會點含牛肉的菜色，她坦言很猶豫要不要直接提出自己不A（不分攤）。

基於對象都是同事，她又有些遲疑，原PO強調，自己不是斤斤計較的人，只是觀念裡沒吃就不應該A，加上過去和大學同學吃飯，當中有人過敏，大家也會幫他扣除。原PO更直言，其實心裡最在意的是這幾位同事是不小心忘記，還是在故意在佔便宜。問過兩位閨密意見卻相反，一位表示直接講不用覺得不好意思，一位則建議先不要講，畢竟剛到公司不久，做人還是不要留下可能落入口舌的事情。

貼文曝光後，網友紛紛回覆，「我不吃我會A耶，因為要額外算太麻煩了，也不是整桌不吃」、「我自己也是海鮮過敏，但如果出去吃飯有點到海鮮，我也還是會A」、「出社會沒人算到那麼細，如果不是請客的場合，合菜制就是總價除以人數」；也有網友建議從點餐時下手，避免不必要的尷尬，「妳也點喜歡的就對了，人太多根本沒辦法這樣拆開算」、「妳不吃某幾道菜，妳可能別道多吃了，他們也沒有多跟妳計較」。

AA制 聚會 職場

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