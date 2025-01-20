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「沒有靈魂的賺錢機器」荷蘭同事不解台灣滿街豪車：一直比較會開心嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友的荷蘭同事很困惑為什麼台灣到處都看得到豪車、高價奢侈品店。示意圖／ingimage
一名男網友的荷蘭同事很困惑為什麼台灣到處都看得到豪車、高價奢侈品店。示意圖／ingimage

不同國家的文化都不盡相同，造成人們的價值觀也有所不同。一名男網友發文，表示荷蘭同事很困惑為什麼台灣到處都看得到豪車、高價奢侈品店，總是「比較」地位和金錢真的會開心嗎？荷蘭雖然薪水沒有台灣高，但他們多半生活開心，也讓他反思：「汲汲營營總想著錢不夠，是不是就是導致壓力和不開心的來源呢？」

一名男網友在Dcard發文，表示他目前在荷蘭工作，日前跟同事談到價值觀和金錢觀的話題，對方說去新加坡和台灣出差時，到處都能看到滿街豪車、高價奢侈品，使他印象深刻，原PO隨即表示華人文化重視「社會地位」和「價值」，讓同事無比震驚，反問「這樣真的有比較開心嗎？為什麼要那麼多錢呢？」

原PO反思，荷蘭人與生俱來都是不愁吃穿，生活很「普通」就能過完一生，開的車也比較破爛，街上豪車比台灣少很多，反觀台灣的環境，朋友們聊天時似乎都在問「薪水多少」、「買房買車沒」、「投資相關的問題」，根本是人比人氣死人，如此比較真的開心嗎？

原PO表示，他本人從事工程產業，台灣的薪水雖然比荷蘭要高出不少，但荷蘭人多半生活很開心，也讓他質疑，是否總想著錢不夠才是壓力和不開心的來源呢？

此文一出，不少網友認為是「社會福利」的差別導致，「台灣人也想那樣生活，只是社會福利不允許，老了沒房沒錢根本寸步難行」、「想請問一下他們有養老問題嗎？政府福利做得好嗎？我現在生活也過得很簡單，也不想賺大錢，不婚不生，會想一直賺錢，只是非常擔心養老問題」、「稅很重，但退休金很高，自然你不會很在乎投不投資」。

也有網友認為是「價值觀」導致，「台灣一堆人內心貧乏、精神空洞，聊天三句離不開投資、股票、不動產，一堆沒有靈魂行屍走肉的賺錢機器，把人生價值全部投注在物質攀比的優越感上」、「他們所認可的成功人生是個人追求，不像我們這麼膚淺」、「荷蘭身邊的人比較少在比『薪水』、『買車買房沒』之類的東西，有多少錢就過那樣的生活，心靈富足比較重要」。

職場 薪水

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