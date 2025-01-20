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尾牙中5萬！卻被迫上繳10％當「部門公積金」 他嘆：寧願沒中

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友近日在Dcard發文指出，自己在全公司、約150人的尾牙中，幸運抽中三獎5萬元，然而，部門卻規定他將其中10％捐出來當「部門公積金」。 聯合報系資料照
一名男網友近日在Dcard發文指出，自己在全公司、約150人的尾牙中，幸運抽中三獎5萬元，然而，部門卻規定他將其中10％捐出來當「部門公積金」。 聯合報系資料照

尾牙中獎卻開心不起來！一名男網友近日在Dcard發文指出，自己在全公司、約150人的尾牙中，幸運抽中三獎5萬元，然而，部門卻規定他將其中10％捐出來當「部門公積金」。貼文曝光後，也引起網友熱烈討論。

原PO表示，這次尾牙中了5萬，但按照部門慣例，須上繳10％公積金、也就是5000元，拿來補足公司的下午茶費用。原PO也坦言，「第一次希望自己不要中獎，多數人的公司也有這種傳統嗎？還是有什麼辦法可以少拿一點當公積金？」

他也補充道，公司每月會補助每位員工200元的下午茶費用，但若超過這個金額，便會用公積金來支付。這讓他感到有些不解，而且最後實拿的金額還會被扣10％的稅金，所以實際上只領到4萬元。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「什麼奇怪的潛規則，要不要捐應該看中獎本人吧？」、「有點奇怪的傳統，一開始不知道的話，有點被拗的感覺」、「我覺得就是當作一個社交成本」、「先不說捐錢合不合理，因為要捐5000，所以不想中5萬，這邏輯有點難理解」、「你就當你一開始中的就是4萬5不就得了，別想那麼多，反正還是賺呀」、「大家都公平捐的話我覺得還行，有些部門是只拗工程師捐，作業員不用，這種比較機X」。

下午茶 尾牙 職場

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