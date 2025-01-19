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千金同事海歸！人生勝利組讓她嘆「好嫉妒」 網安慰：妳不孤單

聯合新聞網／ 綜合報導
千金同事海歸，人生勝利組她喊羨慕。 示意圖／ingimage
千金同事海歸，人生勝利組她喊羨慕。 示意圖／ingimage

人生本就不公平，遇到光鮮亮麗的人生勝利組難免會有比較心態，一名女網友在Dcard抒發心情，她透露前陣子公司有一位漂亮的女孩入職，大家紛紛熱情迎接，後來才知道對方是董事長女兒，之前在海外散心。看著對方備受寵愛，家庭破碎、經濟狀況又不好的她不禁嫉妒，直呼「真的讓我好羨慕眼前的這個女生」。

原PO表示目前進公司快一年，去年年中公司突然來了一位漂亮精緻的女生，起初以為是新人，後來見對方非常熱絡的跟每個同事寒暄，才知道對方不只是前同事，還是董事長女兒，因為職業倦怠放下台灣的一切出國，一去就是快兩年。華麗的家庭背景和自由的生活讓她忍不住感嘆，「聽到這裡就覺得有錢人家的小孩果然不一樣啊」。

原PO是隔代教養，嬰兒時期父母離異，雙親也都不管不顧，這樣的成長背景，讓她非常羨慕那位女孩。原PO提到對方的先生也是高管（高階主管），簡直是人人都捧在手心的女孩，而且顏值、情商（情緒智慧商數）、家世背景，樣樣都在線（意思指非常好），自己有好幾次也都被對方給吸引，但看著想要的東西樣樣都要靠自己，對方卻不費吹灰之力，讓她非常自卑，「一方面好喜歡她，一方面又覺得嫉妒她」。

貼文曝光後，網友紛紛安慰，「有這種心情很正常…不要放大這個情緒，不要苛責自己」、「這種心情很能理解，妳也沒有傷害她什麼的，不用太自責」、「妳只是透過她來看到妳自己內心的渴望跟需求，不用討厭自己，每個人擁有跟沒有的都不一樣，她可能也有妳看不到的辛苦的一面」、「只能說比上不足、比下有餘，連工作權都沒有的女生也很羨慕妳」、「大家都有自己的檻要過，我也只能專注累積自己，手上有什麼牌就好好打囉」。

人生勝利組 千金 同事 職場

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