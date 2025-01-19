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老鳥轟新人「吃相難看」曝相處過程 網逆風：根本職場霸凌

聯合新聞網／ 綜合報導
公司老鳥狂酸新人吃相難看，網友不挺反轟。 示意圖／ingimage
公司老鳥狂酸新人吃相難看，網友不挺反轟。 示意圖／ingimage

職場新人難免對職務感到生疏，公司老鳥這時應給予適當協助而非百般刁難。一名女網友在Dcard發布貼文抱怨，部門裡別的團隊最近進了新人，對方總是問東問西，又喜歡在他們聊天時插話，她坦言團隊的人都非常討厭他，更揚言如果對方被調來自己的部門，「不只team內，直接讓你在整個部門黑掉」。貼文曝光後網友紛紛反轟，「工作就怕遇到這種的老人」。

原PO以「吃相難看新人」為題，表示部門內別的組去年進來了一位社會新鮮人，對方不僅喜歡大哉問還動不動就插話，她忍不住嘲諷，「當自己是來幼稚園被babysit（照顧），職場不是學校欸」，她並表試近期年末考評的約談，對方只會一直重複強調，並指定未來想參與原PO團隊上的工作內容。

原PO表示，客觀角度來看，自己的團隊職務完全不在對方的能力範圍，團隊年資也最少都有四年，加上對方技能點完全沾不上邊，他們更不缺人手；主觀來看，團隊多數人早就看他不順眼，也清楚他這麼汲汲營營去爭取，只是因為原PO自己的工作內容是部門中能見度最高，並嘲諷對方只是「專門來公司討糖吃的巨嬰」。

貼文曝光後網友紛紛搖頭，「典型工作不問被罵、問了還是要被罵，而且新人在妳們聊天時加入，可能只是想打好關係融入團體」、「工作不問出包，主管來質問妳們這些老屁股時，是不是又要怪新人不問了？」、「看完妳打的文章，唯一感覺就是，幸好妳不是我同事」、「拜託不要把妳覺得簡單的事情，合理化成別人一定都要會、都要知道，很多事情不會就是問」、「（原PO）比較像吃相難看的老人」、「人生真的好難呢」。

新人 職場

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