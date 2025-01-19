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年終少領…天使主管自掏腰包「補差額」 一票人搖頭：職場套路深

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名女網友透露，剛進公司時就知道年終獎金為一個月，但這次只收到三分之一，想不到主管知道後，竟自掏腰包將剩下的差額補上。示意圖／ingimage
近日一名女網友透露，剛進公司時就知道年終獎金為一個月，但這次只收到三分之一，想不到主管知道後，竟自掏腰包將剩下的差額補上。示意圖／ingimage

農曆春節進入倒數，公司行號近期紛紛舉辦尾牙祭出大小獎項，營收不錯的公司更發出高額年終獎金。然而近日一名女網友透露，剛進公司時就知道年終獎金為一個月，但這次只收到三分之一，想不到主管知道後，竟自掏腰包將剩下的差額補上。貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，當時只拿到部分的年終獎金，雖然心裡有些不滿，但因為計劃年後離職，所以也不想計較太多。然而，令她意外的是，主管在得知此消息後，主動詢問並補足了差額，親自轉帳將剩餘的三分之二獎金補上。

該女網友表示，當主管將餘款補齊時，還特別強調這是她應得的，這一舉動讓她非常感動。原PO表示，這樣的情況讓她更加難以決定年後是否提出離職，因為主管的真誠讓她十分猶豫。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「有這樣的主管是妳的福氣」、「我也碰過這樣的主管，這類人都會為長遠考慮，他的年終也有一部分是妳貢獻的，所以妳留下來一定是對他有幫助，當然妳要走也沒問題」、「可能主管察覺到妳想走，或是他怕妳想走才這樣做，但不管怎樣，表示他很看好妳、覺得妳很好。真的要離職，可以準備好一點的禮物，感謝他的照顧，維持好關係之後，會是妳的人脈」。

不過也有網友認為，「這是主管的套路，賣人情給妳」、「妳完全沒有想過這是老闆跟主管套好的嗎？先跟妳說年終有一個月，老闆再只發三分之一給妳，把另外三分之二交給主管，主管再賣人情給妳，只能說職場套路深」、「建議妳睜開雙眼看清楚，我前公司的主管也會在過年前私下發紅包給我，說要慰勞我的辛苦，後來才知道那筆錢是公司發的專案獎金，本來就是我應得的，笑死」。

Dcard 主管 尾牙 年終獎金 春節 紅包 職場 離職

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