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請喪假被刁難！主管要求「下次早點說」 網看笑：他家採預約制？
請喪假竟然被刁難！有網友在過年前遭逢親人過世，他依規定向公司申請喪假，竟被經理要求「下次早點說」、「別在過年前請喪假」，讓他傻眼直呼「這是我能控制的嗎？」其他人笑稱「經理他家都採預約制的」，有人建議他找勞動局申訴介入處理。
一名網友在爆料公社發文表示，因家中親人過世，向主管提出喪假申請，卻被經理批評應「下次早點說」，甚至要求避免在過年前請假，稱這樣會讓其他人「負擔變大」。對於此回應，網友感到無奈，直言「這是我能控制的嗎？」並以「超傻眼」形容自己的心情。
根據《勞動基準法》規定，員工因直系血親或配偶死亡，可依法享有喪假。具體規範為：直系尊親屬死亡可請8日喪假、配偶死亡可請6日喪假，直系卑親屬或兄弟姐妹死亡可請3日喪假。喪假期間僱主不得扣除員工薪資，並應尊重員工需求，不得以任何理由刁難或施壓。
貼文曝光後，引發許多網友討論。有人認為主管的說法不僅毫無同理心，甚至忽視了喪假是員工的基本權益；也有人指出，突如其來的家庭變故根本無法提前預料，主管此番要求明顯不合理。
其他網友紛紛留言「有這種腦袋的主管也是無言跟無奈」、「你就回他：經理下次你什麼時後死請早點跟我說，我好請假去送你一程」、「可以叫他回去跟夫人說，他家準備辦喪事」、「很多的主管做到最後都沒人性了，臺灣産業鏈的正常狀態」、「這種公司我直接離職」、「直接問經理你家什麼時候死人？」有類似經驗的網友分享「我兒子出生的時候，前公司主管還說一定要現在生嗎？」
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