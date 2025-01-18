48歲爸年前被資遣「投履歷全沒下文」 過來人曝3大實用建議

很多人想在年前找好工作，一名網友分享，自己在去年底被公司資遣，投了1個多月的履歷，卻都沒有面試機會，讓他相當焦慮，不知道該怎麼應對。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「48歲被資遣」為題，指出自己在去年12月被公司通知資遣，1個多月以來投了很多履歷，但都沒有面試通知，家裡還有一個14歲的小孩，目前僅仰賴一筆約30多萬的退職金，加上太太的薪水，來支撐家裡的開銷。

這名網友進一步說明，為了不繼續吃老本，目前打算去加油站上班，因為之前讀書時，有在加油站打工的經驗，但很怕自己不習慣，一直在調整心態，好奇問大家「遲遲找不到工作，到底該怎麼辦？」。

貼文一出後，不少網友都表示「先多多運動，而且你有拿到資遣費算不錯，很多公司其實都是用一些惡劣手段逼你自願離職」、「現在大缺工，只要你蹲得下 就一定有機會」、「現在很多公司對於中年人都不友善，可以先求有，再求好，服務業大缺人，至少一份收入入袋，有工作比較不會亂想，加油」、「先去申請失業補助，領到第一個月後再做下一步打算」、「人到45歲以後要找工作真的很難，就算有很強的專業素質養與豐富的工作經驗，能得到面試機會的待遇只剩原本的1/3」。

此外，也有身為中年被資遣的內行網友給出實用建議，指出「1、假如你的投保薪資是最高級距，那那至少可以領到32060~36640元，應該跟去加油站上班差不多，不如專心找工作，找到好的再做滿三個月後申請提早就業獎金。2、當你失業補助快領完但又沒找到適合的工作時，打開「台灣就業通」找你想要上的課，上課期間一樣有補助生活津貼。3、假設上完課了還是找不到適合的，歡迎加入低門檻的保全，只要記得：（1）2025年上滿288H小時的話，應領薪水是44077元 （2）簽勞動契約時，確認有無違反勞基法；領薪資單時確認勞健保6%有無符合規定（3）案場環境若能接受就先做著來，任何違反勞基法的五年內都能申請勞資協商」。