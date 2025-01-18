年薪差很大！他好奇「考公務員不如考銀行」？過來人曝暗黑真相

公務員近年因福利大砍，報考人數持續下降，反觀金融業因年收入高，成為不少人求職首選。對此，一名網友分享，銀行雙語櫃員一職只需通過相關考試，即可上榜入職，好奇發問「與其準備高考，為什麼不準備銀行考試呢？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「考公務員為什麼不考銀行？」為題，指出金融業年終獎金動輒7至8個月，撇除需要高學歷的儲備幹部，銀行五職等的「雙語櫃員」年薪就已經接近90萬，待幾年一定能年收破百萬，還不需要碩士學歷，只要通過筆試就能上榜。反觀公務員常常需要準備好幾年，讓他好奇發問「與其準備高考，為什麼不準備銀行考試呢？」。

對此，不少過來人都給出解答，紛紛表示「因為銀行要自己買業績推業績」、「因為我內向，如果做櫃檯或什麼理財專員，不如殺了我」、「銀行面試很吃眼緣，主觀成份重，但沒能力經歷年紀大的人鐵定會被刷」、「公務員沒業績壓力，也不是盈利事業」、「我是公股跳公職，我反而覺得公職比銀行輕鬆太多了，不用做業績、也不用櫃檯叫號被奧客罵，還坐辦公室準時下班」。

不過，也有部分網友支持原PO看法，指出「完全沒錯！但不曉得為什麼很少人討論，朋友在XX也是一堆沒能力的老屁股，年薪180起跳，八大公股比上不足比下有餘」、「我覺得你說得很對。因為我公職做了7年，身體都壞了才辭職考銀行，第2年的年薪直接比公職時期漲了20幾%，而且說真的我覺得銀行輕鬆多了」、「公務員要是這麼好，為什麼流動率那麼高？每年都一堆招考」。