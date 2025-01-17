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挽救醫護出走潮 長庚醫院發4.7月年終、新光預算增16%

聯合報／ 記者林琮恩李青縈／台北即時報導
各醫院陸續公布年終，新冠疫後醫護爆發出走潮，待遇格外引人關注。長庚醫院今天宣布年終4.7個月，加發1.5萬元紅包，新光醫院年終為3至3.75個月，並發放院內員工每人3000元紅包。示意圖，非當事醫院。聯合報資料照片
各醫院陸續公布年終，新冠疫後醫護爆發出走潮，待遇格外引人關注。長庚醫院今天宣布年終4.7個月，加發1.5萬元紅包，新光醫院年終為3至3.75個月，並發放院內員工每人3000元紅包。示意圖，非當事醫院。聯合報資料照片

農曆春節將至，各醫院陸續公布年終，新冠疫後醫護爆發出走潮，待遇格外引人關注。長庚醫院今天宣布年終4.7個月，加發1.5萬元紅包，新光醫院年終則落在3至3.75個月，並發放院內員工每人3000元紅包。公立醫院如台大醫院、台北榮總，則依法發放1.5個月年終。

長庚院方指出，全國面臨缺工、健保給付限制，長庚醫療體系9院區員工仍持續在臨床、研究、教學及公益領域做出卓越表現，宣布發放4.7個月本薪，加發1.5萬元紅包，總金額逾44.22億元，預估發放給2萬3千名員工，下周就會入帳。

長庚決策委員會主委程文俊表示，在醫療環境仍然艱困的情況下，有賴全體同仁堅守崗位，使得各項醫療品質提升、教學及研究創新等均有優秀的表現，董事長王瑞慧為鼓勵員工優異表現發給實質獎勵外，今天更親自出席體系的年終會暨員工表揚典禮，勉勵全體員工繼續創新與追求卓越。

新光醫院副院長洪子仁說，該院年終獎金由考績決定，發放3至3.75個月本薪，且每人加發3千元獎金，發放對象為院內2500位員工，且因近期該院為醫護人員加薪，醫護年資增加等原因，整體發放金額增加16%，去年總發放金額約2億元，今年又增加3000萬元。

馬偕醫院指出，該院正職職員有1個月全薪年終獎金，包括聖誕獎金與特別獎勵金，已於12月薪資發放，另包括職員、春節及年終三種獎金也併入2025年1月薪資，總計包括台北、淡水、台東、新竹與兒童醫院，馬偕體系醫療2024年的年終及各類獎金發放總額達13.1億元。

紅包 長庚 馬偕醫院

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