常態加班、沒空吃飯…他想勸牙醫助理女友轉職 網反對：優點大於缺點

「牙醫助理」適合當長久職業嗎？一名男網友發文，稱他的女友畢業後從事牙醫助理，因有諸多缺點，並不喜歡目前的工作，他列舉該職務的優缺點，詢問網友們的意見。但網友們看完認為優點還是大於缺點，勸女友不要轉職。

一名男網友在Dcard發文，表示他的女友畢業後從事「牙醫助理」的工作，但工作內容讓他看不下去，且女友也不喜歡目前的工作，但因為不知道該做什麼就選擇繼續待著。原PO列舉出牙醫助理的優點，包括休假固定、室內工作、學到很多東西、同事好相處，且下午上班可以睡很晚。

原PO接續指出缺點，包括一人多用、沒有休息時間、沒時間吃晚餐，表定22點下班，經常因為事情太多，需要多加班2小時，並且薪資也不高，僅有3萬1。對此，原PO詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為優點還是大於缺點，勸女友不要離職，「其實看起來優點大於缺點，如果女友能接受那就繼續囉，畢竟工作本人是她不是你，每個人接受度不同，加上前途都是自己決定的」、「優點真的大於缺點，光是睡到飽再上班就完勝了，診所超時很正常，有些有名的耳鼻喉科也是看到11點、12點的」、「看起來還好啊，新鮮人來說她的工作沒有很差，更別說是優點大於缺點了」。

也有網友分享當牙醫助理的經驗，「牙助工作真的就這樣，雜事多，醫師處理完病患，她們要處理所有器械，消毒後重新包裝、歸位之類的，尤其印模的牙托不好清，所以才會無法在表定時間下班」、「剛出社會的我也曾經做過，好處是能學到很多牙齒護理及衛教的硬知識，畢竟所有人遲早都需要看牙醫，所學知識算是長遠實用」。