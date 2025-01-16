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政府最高補助10萬！他看不到前景轉頭離職 一舉動獲加薪2.6萬

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與150個訓練單位合作，勞工3年內最高補助10萬元的訓練費用，即日起陸續開放報名。圖／勞發署桃竹苗分署提供
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與150個訓練單位合作，勞工3年內最高補助10萬元的訓練費用，即日起陸續開放報名。圖／勞發署桃竹苗分署提供

43歲的林峰生透過親戚介紹進入布料買賣行業，從事相關工作近15年，但隨紡織業衰退及老闆結束營業，轉換跑道的他至桃園市觀音區外商工程公司擔任倉庫作業人員，期間積極參與培訓考取證照，更加薪約2萬6000元。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與150個訓練單位合作，勞工3年內最高補助10萬元的訓練費用，即日起陸續開放報名，歡迎在職勞工朋友踴躍上「台灣就業通」報名參訓。

林峰生擔任倉庫作業人員，工作期間積極接受各項訓練，強化自身工作能力，並陸續考取堆高機、移動式起重機及職業大客車等相關證照。林峰生在得知桃竹苗分署委託台灣安全衛生協會辦理的「高空工作車操作人員訓練班」符合他的需求，便立即報名參訓。

經過36小時的專業訓練，他順利通過測驗並取得結訓證書，不僅提升了專業能力，也因專業證照獲得公司肯定，並加薪近2萬6000元。

林峰生以自身經驗鼓勵其他在職勞工定期檢視職涯與產業發展，選擇合適的職業訓練課程，培養第二專長並考取相關證照，這不僅能提升競爭力，還能開啟更多職業發展機會。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，分署攜手近150家優質訓練單位，配合產業人力需求及趨勢，在轄區內辦理AI人工智慧、ESG永續發展、資安、數位行銷等逾上百門在職訓練補助課程，每位勞工3年內最高補助10萬元的訓練費用，歡迎15歲以上、有意提升職業技能或學習新知識的在職勞工踴躍報名。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與150個訓練單位合作，勞工3年內最高補助10萬元的訓練費用，即日起陸續開放報名。圖／勞發署桃竹苗分署提供
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與150個訓練單位合作，勞工3年內最高補助10萬元的訓練費用，即日起陸續開放報名。圖／勞發署桃竹苗分署提供

勞動部 職業

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