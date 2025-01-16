「外國人轉換雇主線上媒合平台」上線 直聘雇主、移工媒合更即時

即日起，不論是等待轉換雇主的移工，或想接續聘僱移工的直聘雇主，都可利用勞動部直聘中心官網的「外國人轉換雇主線上媒合平台」刊登求職、求才資訊，勞雇雙方可直接在平台上搜尋履歷、職缺，平台也會自動比對條件、提供建議媒合名單，找人才、找工作更即時、簡便。

直接聘僱聯合服務中心官網建置的「外國人轉換雇主線上媒合平台」昨正式上線。勞動部指，直聘雇主可至媒合平台刊登求才資訊、搜尋外國人履歷及邀約面試；媒合平台有4國語言操作介面，讓移工可自行至平台刊登履歷、搜尋職缺及應徵。

勞動部跨國勞動力事務中心主任陳昌邦表示，國內轉換雇主的移工、或想要接續聘僱的雇主，過去必須到公立就服機構臨櫃、郵寄、傳真或官網線上登記媒合資料，再由直聘中心人員人工作業，比對條件符合者，並確認意願，再邀請來參加協調會，新建置的媒合平台則是讓勞雇雙方直接在平台上面留資料、搜尋職缺跟履歷、提出面談邀約。

勞動部說，雇主以電子郵件註冊後即可登入使用，除可刊登求才資訊，也可設定條件搜尋、瀏覽移工履歷，平台也會依雇主需求自動比對登錄的移工履歷資料，提供媒合建議名單，由雇主就適合對象進行面試邀約，直聘中心會協助電話聯繫雙方出席媒合協調會時間，雇主還可透過媒合進度查詢功能，查閱可出席的媒合協調會場次時間及地點。

針對轉換雇主的移工，勞動部則設計4國語言操作介面，讓移工可自行登載履歷及求職，移工以電子郵件註冊並登打求職資訊後，履歷就會揭露於媒合平台上供雇主瀏覽，移工也可設定求職條件搜尋合適職缺。除此，平台也會依移工需求提供建議職缺名單，移工投遞履歷後，直聘中心會協助電話聯繫出席媒合協調會時間，移工同樣也可透過媒合進度查詢功能，查閱可出席的協調會場次時間及地點等資訊。

勞動部表示，直聘雇主及移工除可透過「外國人轉換雇主線上媒合平台」進行媒合外，直聘中心現行每周會辦理至少2場次的移工轉換雇主協調會，雇主、移工可透過臨櫃、郵寄、傳真或至直聘中心官網線上登記等方式報名參加，直聘中心收到報名資料後，會逐一電話聯繫確認報名資訊，並於協調會前1日以簡訊通知提醒出席及注意事項。協調會現場也會配置雙語人員提供通譯服務，並可由直聘中心提供線上視訊媒合服務，後續再由直聘中心協助雇主辦理後續的接續聘僱許可。

直聘雇主及外國人只要登錄直聘中心網站點選媒合平台即可使用，如有操作問題可電洽直聘中心專線02-66130811，或撥打1955免付費專線（按1再按5），除中文，也提供英語、越南語、泰語、印尼語等4國語言諮詢服務。