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Z 世代求職大軍一定要知道 企業最重視這五大特質

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為面試示意圖。圖/ingimage
圖為面試示意圖。圖/ingimage

1111人力銀行發言人黃若薇16日表示，隨著時代變遷，勞動市場對於應屆畢業生的需求漸趨多元化，應屆畢業生在求職過程中，面臨的挑戰與企業的期待，仍存在一定差距，值得關注的是，企業需求已逐漸從硬技能轉向軟實力。

根據1111人力銀行今發布的最新調查數據顯示，工作態度（82.2%）是企業在招聘過程中最重視的特質，其次是溝通能力（81.9%）、團隊合作精神（70.8%）、抗壓能力（69.6%）以及學習能力（69.5%）。

至於專業知識雖然對應屆畢業生的求職競爭力有一定影響，但並未列入企業最看重的前五名特質。黃若薇指出，這表明了隨著市場的迅速變化和行業發展，企業越來越重視員工的適應能力和快速學習的能力，而非僅僅依賴在校所學的理論知識。

而在實際招聘過程中，企業直接點出畢業生經常在某些關鍵領域中表現不足。調查指出，在面試過程中，最常發現應屆畢業生存在的問題包括：抗壓能力差（80%）、溝通能力不足（63.7%）、工作投入度低（59.7%）、職場禮儀缺乏（55.2%）以及缺乏團隊精神（54.9%）。

當應屆畢業生入職後，企業通常會給予一段適應期，以便他們能漸進式融入工作環境和熟悉職位內容。根據調查，44%的企業會給予應屆畢業生三至四個月的磨合期，而23.1%的企業則願意將適應期延長至五至六個月，這也反映出企業對於應屆畢業生的不同期待，針對Z世代也必須更具包容性。

人力銀行 求職

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