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拿多少錢做多少事？他要求完美把下屬逼離職 網勸別強求：人各有志

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有一位主管發文，表示有一名下屬因為受不了他的「完美主義」，選擇在年前離職，連年終獎金都不要了。圖／ingimage
近日有一位主管發文，表示有一名下屬因為受不了他的「完美主義」，選擇在年前離職，連年終獎金都不要了。圖／ingimage

每個人都有自己的看法，主管用超高標準要求下屬是否合理？近日有一位主管發文，表示有一名下屬因為受不了他的「完美主義」，選擇在年前離職，連年終獎金都不要了。

原PO在Dcard發文，表示有一位下屬找他談離職，那位下屬認為原PO「太要求完美」，有些事其實不用做到那麼極致，「你多做這些，大老闆不會感謝你」。

但原PO認為工作本就該有所要求，這也是他的職責，老闆是否感謝他並不重要，既然在他的部門工作，他就會用自己的高標準去要求下屬。但那位下屬認為自己不需做到原PO的標準，「我薪水又沒有你高」，這讓原PO聽了相當傻眼。

原PO表示自己也是從基層做起，但他的標準都沒有改變，要等薪水與主管一樣才願意認真的人可能也當不了主管。但那位下屬並不接受這個說法，並在一個月後離職了。

沒想到的是，這位下屬離職後還打電話問原PO是否能幫忙做資歷查核，原PO表示自己會如實告知對方他的工作表現，「我也會直接講你覺得你的工作態度取決於你的薪水」。對方聽完很不開心地說不用了，原PO則認為他這是「自相矛盾」。

有許多網友留言，指出原PO其實就是一個很爛的上司，「感覺你就是個很機車，但又不覺得自己機車的主管」、「依我的工作經驗，做事情很細的主管，往往都惹人厭，我也討厭這種人，不能說他錯，但我是不會在這種人下面做事」、「一個能力強的主管，底下都沒人願意配合，那就不是好主管，頂多只是一個能力強的員工掛在主管職」。

也有同為主管的網友給出建議，「同樣也是主管的角度來看，每個人都不一樣，要求大家都達到你的標準或許可能有點強人所難。嘗試用下屬的角度，軟性一點的開導跟勸說會比較好」、「他是員工，就是用員工的標準去要求。想晉升的再跟該員單獨談主管的標準及薪資及差別」、「你是一個很有企圖的主管，也希望你的團隊跟你一樣有企圖，卻忽略了人性與每個人的追求不同」。

Dcard 上司 下屬 主管 團隊 離職

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