同事人超好卻常被說閒話？ 過來人勸都別信：留一線最穩

在職場上總會有幾個同事不受歡迎，但他們的為人究竟如何，還是要相處過才知道。近日有網友發文，表示自己與一位「不受歡迎」的同事搭檔，實際相處後卻發現對方人很好，引發網友討論。

原PO在Dcard發文，表示自己去年被調去跟一個媽媽級的同事配班，許多同事說這位同事會欺負人搶業績，也有人覺得她臉超臭，好像一直在瞪人。

但實際與她相處後，原PO覺得這位同事其實人很好，常常會請自己吃吃喝喝，會幫忙切單，沒客人時她還會叫原PO先休息，完全沒有欺負人或搶業績的行為。被人覺得臉臭則是因為這位同事有點年紀，看起來都累累的，「眼睛有點睜不開的感覺」。

原PO也承認，這位同事「很像媽媽」，常常嘮叨、碎碎唸，可能是這樣其他同事才會覺得很煩。除此之外她也沒有什麼不好的地方，讓原PO想不通為什麼大家都不喜歡她。

許多網友留言，覺得有問題的是其他同事，「真正有問題的是一天到晚說人閒話的，哪天妳請假，她們就變成說妳」、「有時候就是沒融入團體會被講閒話，其實也沒什麼事情被無中生有，就靠妳自己小心和觀察一下」、「搞不好那群人問題才大，上班不認真，還閒到四處生話，誰知道那些版本是不是她們自己創的」。

但也有人提醒原PO還是要小心，「很多人都說的話還是要小心一點，保護自己」、「如果不止一位同事提醒，且大家說的內容都一樣，那建議妳還是多有保留，盡量保持中立才不會捲入任何一邊的鬥爭」、「其實妳也無法保證那些說別人閒話的同事，是不是真的被這樣對待過，搞不好她剛好覺得累了懶得這樣對妳。不用太相信第三者口中的話，但也不用太交心，都留一線是最穩的」。