快訊

京華城退讓...願暫緩20%爭議容獎 李四川仍下一通牒

重點時段被搶還砍薪2萬 主播黯然離職回家顧小孩

獨家／輝達應許之地？台電CR1今評選 這兩大集團出手了

聽新聞
0:00 / 0:00

同事人超好卻常被說閒話？ 過來人勸都別信：留一線最穩

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己與一位「不受歡迎」的同事搭檔，實際相處後卻發現對方人很好，引發網友討論。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己與一位「不受歡迎」的同事搭檔，實際相處後卻發現對方人很好，引發網友討論。圖／ingimage

職場上總會有幾個同事不受歡迎，但他們的為人究竟如何，還是要相處過才知道。近日有網友發文，表示自己與一位「不受歡迎」的同事搭檔，實際相處後卻發現對方人很好，引發網友討論。

原PO在Dcard發文，表示自己去年被調去跟一個媽媽級的同事配班，許多同事說這位同事會欺負人搶業績，也有人覺得她臉超臭，好像一直在瞪人。

但實際與她相處後，原PO覺得這位同事其實人很好，常常會請自己吃吃喝喝，會幫忙切單，沒客人時她還會叫原PO先休息，完全沒有欺負人或搶業績的行為。被人覺得臉臭則是因為這位同事有點年紀，看起來都累累的，「眼睛有點睜不開的感覺」。

原PO也承認，這位同事「很像媽媽」，常常嘮叨、碎碎唸，可能是這樣其他同事才會覺得很煩。除此之外她也沒有什麼不好的地方，讓原PO想不通為什麼大家都不喜歡她。

許多網友留言，覺得有問題的是其他同事，「真正有問題的是一天到晚說人閒話的，哪天妳請假，她們就變成說妳」、「有時候就是沒融入團體會被講閒話，其實也沒什麼事情被無中生有，就靠妳自己小心和觀察一下」、「搞不好那群人問題才大，上班不認真，還閒到四處生話，誰知道那些版本是不是她們自己創的」。

但也有人提醒原PO還是要小心，「很多人都說的話還是要小心一點，保護自己」、「如果不止一位同事提醒，且大家說的內容都一樣，那建議妳還是多有保留，盡量保持中立才不會捲入任何一邊的鬥爭」、「其實妳也無法保證那些說別人閒話的同事，是不是真的被這樣對待過，搞不好她剛好覺得累了懶得這樣對妳。不用太相信第三者口中的話，但也不用太交心，都留一線是最穩的」。

Dcard 同事 業績 碎唸 職場

延伸閱讀

尾牙怕被灌到吐！她曝「3高招」安全下莊 過來人分享解酒秘笈

旅館取消備品引發熱議…有人嫌不方便、她喊「這理由」自帶更安心

同事整天摸魚「業績更好」她眼紅！網勸：與其比較不如請教

沒邊界感？驚見天秤女友頭靠「男閨密」 他焦慮：還能走下去嗎？

相關新聞

同事人超好卻常被說閒話？ 過來人勸都別信：留一線最穩

在職場上總會有幾個同事不受歡迎，但他們的為人究竟如何，還是要相處過才知道。近日有網友發文，表示自己與一位「不受歡迎」的同事搭檔，實際相處後卻發現對方人很好，引發網友討論。

好市多薪水、福利大公開…「這職位」以上有配股 前員工曝不能說的秘密

美式賣場好市多商品種類多元，有時還會有特別優惠，受到不少民眾喜愛。資深經理人「職場誠實樹」分享，好市多各個階層的薪水及員工福利，吸引不少網友熱烈討論。

2024年打工族年度十大事件出爐 基層正職月薪不如打工

打工平台「打工趣」發布2024年「打工族年度十大事件」報告，首要大事件為發現時薪制薪資竟然較基本月薪高出近5,000元，...

面試被問前一份薪水多少？誠實回答比率出爐

yes123求職網調查顯示，高達95%上班族想在年後換工作，因此競爭也相對激烈，面對眾多投遞履歷，企業端的人資或用人主管...

打工平台發布2024打工族年度十大事件 這件事最被熱議

2024年發生了哪些打工族應該關注的大事？台灣最大獨立打工平台「打工趣」，發布 2024年《打工族年度十大事件》報告，發...

同事整天摸魚「業績更好」她眼紅！網勸：與其比較不如請教

每個人的人生起跑線都不同，總是和他人攀比容易陷入無限的精神內耗。一名女網友在Dcard發布貼文表示同事整天混水摸魚，業績卻總是比她好，對方人生順遂一路「輕鬆度日」，讓她非常羨慕。她補充，同事很好，還會把業績分給自己，然而再怎麼努力都贏不過對方還是讓原PO心裡很不平衡，感嘆「不知道為什麼就是不能按耐自己的嫉妒心、覺得自己好可怕、好扭曲」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。