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2024年打工族年度十大事件出爐 基層正職月薪不如打工

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
上班示意圖。圖／AI生成
上班示意圖。圖／AI生成

打工平台「打工趣」發布2024年「打工族年度十大事件」報告，首要大事件為發現時薪制薪資竟然較基本月薪高出近5,000元，基層正職月薪不如打工，也帶動年輕人逐漸從正職工作流向打工族。此外，「打工趣」還發現， 2024年的活躍打工族用戶較前一年大增了66%，網站流量則成長54%，顯示台灣找打工需求日增。

「打工趣」並指出，少子化缺工議題正式被政府正視，因此分別牽動中高齡、移工、外籍學生就業政策，也讓縫隙工作的打工機會大增，特別是中高年級實習生現象，帶動打工趣2024年55~64歲用戶大增137%，45~54歲用戶也增加122%。

此外，「打工趣」還提到，全球AI科技帶動自駕車、人型機器人、影片生成等技術大幅進展，預期即將在今後五年內全面顛覆駕駛、服務業與影視產業的打工族。

「打工趣」執行長林偉立表示，「2024年我們觀察到台灣打工市場出現兩極化的現象，一方面少子化與工作觀念的改變，市場上極度缺工；但另一方面，又有大量的人才無法滿足於傳統正職的工作型態，改進入更彈性、更多元的打工市場。缺工嚴峻的挑戰帶動勞動部開放中高齡、移工和外籍生的就業政策；但同時，AI的進展又可能在未來幾年取代製造業、服務業、交通與影視等產業的人力，因此其中如何取得平衡、工作者如何找到更適合自己的工作型態、並確保不會被AI取代，成為新的社會議題。

關於「打工族年度十大事件」，其中，又以「時薪制薪資較月薪高出近5,000，正職不如打工」最受關注。

「打工趣」指出，勞動部9月4日最低工資審議會審議通過，2025年起基本月薪調漲至33,440元，基本時薪則從 183元調整到190元，基本薪資連續九年調漲，以每月176小時換算時薪制月薪持續倒掛高於基本月薪。且時薪制月薪已比基本月薪高出17%，差距從2017年的2,399元增至2025年的4,850元。

打工趣分析，對於職場新鮮人或低薪族來說，由於時薪制月薪高出基本月薪，且責任較正職輕、不容易被凹加班或須參加公司應酬聚會，發現越來越多年輕人或低薪族寧可透過打工平台找兼職同時打二份工，而不願意成為正職員工。

其餘大事件還包括：「Uber併購foodpanda遭否決，守住外送員權益」、「勞動部釋出首份產業缺工試查報告，缺工時代來臨！」、「《中高齡者及高齡者就業促進法》條文修正，中高年級實習生重返職場」、「勞動部推《引進印度勞動力啟動計畫》，影響工廠零工機會」、「80歲以上申請看護移工免醫療評估，深化照護市場競爭」、「勞動部擴大留用僑外生，補足勞動力缺口」、「雲品國際成第一家推行周休三日的服務業」、「馬斯克展示自駕計程車，駕駛職業消失進行式」、「OpenAI 推出 Sora，將挑戰影視工作機會」。

勞動部 打工

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