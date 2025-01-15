好市多薪水、福利大公開…「這職位」以上有配股 前員工曝不能說的秘密

美式賣場好市多商品種類多元，有時還會有特別優惠，受到不少民眾喜愛。資深經理人「職場誠實樹」分享好市多各個階層的薪水及員工福利，吸引不少網友熱烈討論。

資深經理人「職場誠實樹」在Threads分享好市多薪水，他表示，除了主管以外其他員工都是「時薪制」。主管薪水年薪分別為主任100萬、經理130萬、副店300萬、店長500萬，副店（含）以上就會有配股。新進人員起薪時薪是243元，每滿1040小時就會自動將薪水調升一個等級，時數到電腦就會自動調薪水，穩定調薪。他也不禁感嘆，「不像大多數公司，不一定每年調薪」。

關於員工福利，好市多有免費的員工心理諮商、眼鏡券3500元，配偶子女也能申請眼鏡券，另外有免費4張會員卡。升遷管道有缺會貼在佈告欄給全部人看到，有興趣就提交書面報告之後跟副店面試，由副店決定人選。年假在職5年是21天+7天彈性共28天，滿10年則是第11年再加1天，最多到年假30天+7天彈休。

網友紛紛表示，「職缺很少」、「可是至少要做六年以上才有年終獎金，這點就差人很多了」、「超摳，美商賣場的福利真的沒有多好」、「上次看到的職缺說明需要輪班，而且還有跨夜班？」、「聽說後門很多道，有靠山的可以輕鬆做，沒靠山的進去做到歪腰」。

有前員工分享經歷，做過一季的季節員工，感想是「外商皮台灣心，很嚴重的學長（姐）學弟（妹）制度；搞小團體」，一開始職訓會畫大餅，說人人都有轉正的機會，那批大概招募20位季節員工，最後只留3位轉PT；其中1～2位都是已經內定好的，另外一位是耐操的年輕男子，還有工作不公平分配，有關係的季節員工，永遠做最輕鬆的摺衣服，沒關係的員工就瘋狂搬貨。

另一位網友則表示，「不是一定要有人介紹才能進去，我就是素人面試進去的，開缺少是真的，因為做久一點的員工不太會離職。有人介紹當然比較好進來是因為公司相信自己員工的推薦，但也不乏旺季大徵人的時候進來的沒背景的素人」。不過，有網友認為排班自由還不錯，「我朋友在好市多做好多年了，他覺得排班很自由，所以一直做到現在，他爸爸得癌症需要很多陪伴照顧，好市多的排班讓他可以很多時間陪家人，同時薪水也能養的活家人」。