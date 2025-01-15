面試被問前一份薪水多少？誠實回答比率出爐

yes123求職網調查顯示，高達95%上班族想在年後換工作，因此競爭也相對激烈，面對眾多投遞履歷，企業端的人資或用人主管平均花不到2分鐘篩選一封履歷，且需要面試16.1位求職者，才可能找到一位適合的人選。對上班族來說，上班族估計平均總共投遞131封履歷才可能錄取；面試近8家企業才可能有一次錄取機會。

即將迎接年後轉職潮，企業每天要開始處理大量的求職者履歷，需要兼顧速度和品質，挑選出適合自己公司的人才。yes123求職網的調查顯示，企業的人資或用人主管，平均會花上106.6秒，來「初步篩選」一封履歷。

大約花兩分鐘不到的時間，企業方面主要「初篩履歷」的依據，在可複選狀況下，依序為：「相關工作經驗」(82.7%)、「專業技能證照」(53.6%)、「居住地區」(52.2%)，以及「年齡」(51.1%)、「工作總年資」(35.8%)。

其餘初步挑選的依據還有：「自傳內容」(30.2%)、「學歷」(24.8%)、「履歷照片」(23.5%)，以及「希望待遇」(22.3%)、「語言證照」(20.6%)。

企業方面評估，平均需要面試16.1位求職者，才有可能找到一位適合的人選。因此要如何從數十位的競爭者當中脫穎而出呢？

從本次調查發現，在面試時，企業「最在乎」的求職者條件，在可複選狀況下，前五項分別是：「責任感」(74.6%)、「配合度」(73.5%)、「抗壓性」(71.3%)，以及「穩定度」(59%)、「學習意願」(55.9%)。

整體而言，想在「年後轉職潮」之中脫穎而出，上班族估計平均得投遞16.6封履歷表，才有一次面試機會；同時面試過7.9家企業之後，才有可能得到一次錄取機會。

因此換算下來，為了在年後順利換工作、找到新東家，恐怕需要投131封履歷，不過少於去年的141封。

令人好奇的是，假如面試時，被問到「前一份工作薪資」，勞工朋友的回答依序為：33.5%是「誠實回答薪資數字」；26.9%會「委婉回答一個區間或市場行情」；19.5%是「回答高一點的數字」；或者有13%屬於「以個人隱私為由拒答」；還有7.1%「想辦法轉移話題來避答」。等於合計約有兩成(20.1%)，選擇「不回答」先前的薪資狀況。

yes123求職網發言人楊宗斌提醒上班族，想要成功在年後跳槽，比起「工作能力」的展現，求職者應該「優先」突顯出本身的「工作態度」。當然在「後疫情時代」的勞動市場中，例如數位行銷、遠距（居家）工作能力，早已成為職場基本功。

同時強化履歷完整度，因此楊宗斌建議，像是在自傳內容當中，著重於職場上專業表現、專案成績，扣緊與應徵職缺的關聯性；並且補充說明證照、語言和第二專長，甚至論及職涯規劃與應徵工作的關係，皆有利於和面試企業，談出好「薪情」，以及提高錄取率。