打工平台發布2024打工族年度十大事件 這件事最被熱議

2024年發生了哪些打工族應該關注的大事？台灣最大獨立打工平台「打工趣」，發布 2024年《打工族年度十大事件》報告，發現時薪制薪資竟然較基本月薪高出近5000 元，基層正職月薪不如打工，也帶動年輕人逐漸從正職工作流向打工族。

此外，少子化缺工議題被政府正視，因此分別牽動中高齡、移工、外籍學生就業政策，也讓縫隙工作的打工機會大增；而全球 AI 科技帶動自駕車、人型機器人、影片生成等技術大幅進展，也即將在今後五年內全面顛覆駕駛、服務業與影視產業的打工族。

根據「打工趣」流量顯示，2024年的活躍打工族用戶較前一年大增 66%，網站流量則成長54%，顯示台灣找打工需求日增。打工趣執行長林偉立表示，2024年台灣打工市場出現兩極化的現象，一方面少子化與工作觀念的改變，市場上極度缺工；但另一方面，又有大量的人才無法滿足於傳統正職的工作型態，改進入更彈性、更多元的打工市場。

缺工嚴峻的挑戰帶動勞動部開放中高齡、移工和外籍生的就業政策；但同時，AI 的進展又可能在未來幾年取代製造業、服務業、交通與影視等產業的人力，因此如何取得平衡、工作者如何找到更適合自己的工作型態、並確保不會被AI取代，成為新的社會議題。以下是2024年打工族年度十大事件：

1、時薪制薪資較月薪高出近5,000，正職不如打工

2025年起基本月薪由原本的27,470元調升至28,590元，基本時薪則從183元調整到190元，基本薪資連續九年調漲，以每月176 小時換算時薪制月薪基本月薪應是33440元，持續倒掛高於基本月薪。且時薪制月薪已比基本月薪高出17%，差距從2017年的2,399元增至2025年的4,850 元。

打工趣分析，對於職場新鮮人或低薪族來說，由於時薪制月薪高出基本月薪，且責任較正職輕、不容易被凹加班或須參加公司應酬聚會，發現越來越多年輕人或低薪族寧可透過打工平台找兼職同時打二份工，而不願意成為正職員工。

2、Uber併購foodpand遭否決，守住外送員權益

2024年12月25日公平會否決該項併購案。 打工趣觀察，後續兩大平台合併將如何發展，或者成為「合而不併」，兩家外送平台仍維持國內公司獨立存在，但透過國外的實體完成合併，整合決策層，實質降低外送競爭性與減少外送費，值得持續觀察。

3、勞動部釋出首份產業缺工試查報告，缺工時代來臨

根據勞動部調查，截至2024年7月底止，全台約有6.6 萬的職位超過半年招募不到人，主要原因包括薪資與工作條件未能吸引求職者、技能與需求不匹配，以及部分產業缺乏吸引力。

打工趣指出，此份報告的發布代表台灣政府首度正視因少子化而產生的缺工問題。同時，政府也開始多管齊下解決缺工問題，包含修法讓中高齡族群延長工作年限或返回職場、引入印度勞工、放寬看護移工、留用僑外生等政策。

4、《中高齡者及高齡者就業促進法》條文修正，中高年級實習生重返職場

立法院2024年7月三讀通過，規定中央與地方機關共同會商「中高齡者及高齡者就業計畫」，並增列「部分時間工作模式」，讓中高齡勞工可以選擇只做半天或幾個小時的工作，增加就業彈性，讓退休的中高齡工作者可以用彈性工時或定期打工模式返回職場。

根據打工趣平台數據顯示，2024年平台的55-64歲用戶大增137%， 45-54歲用戶也增加122%，顯示愈來愈多中高年級生願意回流職場，分析原因可能是國人餘命增加、物價上漲及所得替代率不足導致，也跟職場缺工及開始釋出對中高齡友善政策有關。

5、勞動部推「引進印度勞動力啟動計畫」，影響工廠零工機會

引進印度勞動力啟動計畫於2024年11月啟動，初期採穩健進行，目標引進1,000名製造業工人，其中5%為直聘印度移工。期間將定期檢視計畫成效，如果評估結果良好，將考慮擴大引進的行業及人數。

打工趣分析，開放印度移工進入台灣製造業，從短期來看，由於語言及管理問題，只有大廠才有引入與管理印度勞工的能力；但長期而言，印籍勞工也將流向其他公司或零工市場，一方面彌補製造業人力不足問題，另一方面也會衝擊本土臨工市場。

6、80歲以上申請看護移工免醫療評估，深化照護市場競爭

立法院於 2024 年 12 月 31 日三讀通過就業服務法部分條文，規定對於年齡達80歲以上，或70至79歲且罹患二期以上癌症的被看護者，可免醫療機構評估，直接申請聘用看護移工。打工趣評估，此舉可能促使台灣市場提升對移工的依賴，進而影響本地家務與照護勞工的短期打工機會。

7、勞動部擴大留用僑外生，補足勞動力缺口

勞動部配合國發會取消僑外生每年評點配額限制，提高雇主僱用意願，以及僑外生留台工作意願，自2024年8月起，僑外生只需在綜合評點中達到總分70分以上，即可留台工作；另擴大在旅宿業的聘用，觀光旅館及合法旅宿業者可根據員工勞保人數的30%申請聘用僑外生。

8、雲品國際成第一家推行周休三日的服務業

雲品國際於2024年9 月1日起，成為台灣第一個推行周休三日的觀光產業，也是服務業中的先行者。周休三日政策將在未來6個月內於旗下日月潭雲品溫泉酒店試行，並根據結果進行評估，以決定是否長期推行。

打工趣觀察，服務業由於缺工及留才需求，將提供給更好的福利留住有經驗的人才，但週休三日也會同時需要大量的臨時打工族填補服務業排班的空缺，將釋出更多縫隙工作的機會。站方也注意到，愈來愈多服務業會在平台上徵求單日或短期的打工者，填補正職員工請假或例休的人力缺口。

9、馬斯克展示自駕計程車，駕駛職業消失進行式

2024年10月10日，特斯拉執行長依隆·馬斯克（Elon Musk）在加州舉行的活動中，展示未來感十足的自駕計程車 Cybercab，以及可容納 20 人的自駕運輸車 Robovan，將大幅改變傳統計程車與共享出行市場，對駕駛、計程車司機，以及運輸、服務業產生衝擊。

10、OpenAI推出 Sora，將挑戰影視工作機會

2024年2月OpenAI 推出 Sora 模型，能根據用戶輸入的文字描述指令，自動生成影片內容，並於 12月推出升級版本SoraTurbo，該版本提升影片生成速度、支援1080p畫質與更多元的生成選項。Google亦緊隨推出影片生成模型 Veo，打響AI影視革命，將為影音自由工作者及專案型態的影視產業帶來挑戰。