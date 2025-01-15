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2024年求職最夯企業台積電奪冠 唯一上榜銀行是這家

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

面試心得分享平台《面試趣》15日發表最新調查，2024年最受求職者青睞的前五大企業依序為：台積電（2330）、華碩（2357）、國泰世華、群聯電（8299）、台達電（2308）。

《面試趣》指出，台積電憑藉超高年薪和響亮名氣，成為求職最夯企業冠軍，華碩、國泰世華、群聯電和台達電等企業緊隨其後。這些企業不約而同布局AI領域，反映了台灣產業轉型的趨勢，也為求職者提供了更多發展機會。

《面試趣》還提到，AI人才炙手可熱，半導體產業持續成長生成式AI興起，帶動高效能運算晶片需求，進而推動了半導體產業鏈發展。台灣作為全球半導體產業的重要一環，相關職缺在求職市場備受青睞。

此外，《面試趣》也發現，金融科技崛起，數位轉型勢在必行，國泰世華成為此次前五大求職最夯企業中，唯一入榜的非科技公司，金融科技的發展，使得傳統金融業與科技產業的界線日益模糊。數位轉型浪潮下，跨領域人才需求日益增加，影響未來各行各業的徵才路線。

《面試趣》表示，未來跨領域域人才最吃香，求職者若想在2025年求職市場中脫穎而出，應積極掌握 AI相關技能，如機器學習、數據分析等。此外，了解企業文化、培養跨領域能力也是成功的關鍵。

《面試趣》並指出，2025年，AI技術將持續影響各行各業，帶動產業轉型與升級。求職者應及早做好準備，不斷學習新技能，以應對瞬息萬變的職場環境。

2024年最受求職者青睞的前五大企業。 圖／面試趣提供
2024年最受求職者青睞的前五大企業。 圖／面試趣提供

國泰世華 求職 面試

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