同事整天摸魚「業績更好」她眼紅！網勸：與其比較不如請教

每個人的人生起跑線都不同，總是和他人攀比容易陷入無限的精神內耗。一名女網友在Dcard發布貼文表示同事整天混水摸魚，業績卻總是比她好，對方人生順遂一路「輕鬆度日」，讓她非常羨慕。她補充，同事很好，還會把業績分給自己，然而再怎麼努力都贏不過對方還是讓原PO心裡很不平衡，感嘆「不知道為什麼就是不能按耐自己的嫉妒心、覺得自己好可怕、好扭曲」。

原PO表示同事是一位35歲的媽媽，有兩個小孩。據瞭解，對方的人生好像都是「輕鬆度過」，高中成績不好，靠證照跟推甄上國立科大，反觀自己苦讀三年高中只上私立大學。同是保險業務部門，同事上班都在玩，業績依舊亮眼，自己很努力跑卻要靠同事給業績才達標。她補充，對方上班常在星巴克、辦公室打手遊或在家睡覺，甚至有時候會回家曬衣服。

她補充，同事住台中七期的透天，房子是父母給的頭期款，前陣子對方轉到理賠部門，表示身體不太好不跑了，薪水比以前少很多，但仍有財力買新成屋兩房。看著自己租屋、單身，也沒有有錢爸媽，她心裡忍不住怨「憑什麼她輕鬆度過90%的人生，我努力200% 但還是比不過她」，原PO也強調自己不是討厭同事，畢竟對方人還不錯，之前自己沒業績對方會給她一些小案子。

貼文曝光後網友紛紛回覆「不跟別人比，專注於自己，覺得她過得順風順水，或許只是沒看見她的辛苦」、「還是多放下心來，走好自己的路，才會發現路原來很寬敞」、「與其跟別人進行無謂的比較，不如檢討自己、精進自己的能力」、「嫉妒心蒙蔽雙眼，看不見也聽不見別人的努力，妳先顧好自己比較重要搞不好人生好在後頭」。

也有網友急勸「跟妳沒有利益衝突，趕緊拿禮物去登門求教業績怎麼做」、「可以嘗試著跟對方聊聊怎麼經營人脈跟拉業務，搞不好對方肯講，這樣妳工作上面的問題解決了，心態就不會這麼不平衡」。