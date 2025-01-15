快訊

教養不平等／不打不罵好難 正向教養成菁英父母專利？

尹錫悅被捕後首發聲！控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

土地被鄰居占用...嘉義女索賠1180萬天價 地院判賠僅29元

聽新聞
0:00 / 0:00

明明努力！她揭老闆小事生氣「威脅全公司不發年終」 網猜：借題發揮

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的老闆因對尾牙菜單不滿而要取消員工的年終。 示意圖／ingimage
一名女網友的老闆因對尾牙菜單不滿而要取消員工的年終。 示意圖／ingimage

作為老闆應注意自身的言行，否則很可能造成員工不滿。一名女網友發文，稱她在長照機構工作，辦尾牙時老闆看到菜單很不滿，生氣的表示要取消員工的年終，讓她感到很無奈，明明努力找吃的了卻被取消年終，對此，網友們認為老闆「本來就不想發年終」。

一名女網友在Dcard發文，表示她在一間長照機構工作，近日辦尾牙時，老闆說要「與民同樂」，於是吩咐員工一人帶一樣老人能吃的菜，但員工們並不知道分量如何掌控，於是叫「辦桌」的菜，如果老人能吃再加菜。

原PO表示，老闆看到菜單後，生氣痛罵：「這是誰點的菜，老人吃得下去嗎！你們通通沒有年終了」，讓原PO相當無奈，他們已經很努力找適合老人吃的菜，卻被取消年終，也質疑老闆是否能不想發年終就不發。

原PO表示，工作這一年，她在工作上光是獎勵計畫，就幫老闆拿到18萬，如今因為尾牙被取消了年終，詢問網友是否有檢舉或投訴的管道。

此文一出，有網友猜測老闆本來就不打算發年終，「他只是在找藉口不發而已」、「單純借提發揮而已」、「我看是他本來就不想給才故意在那邊無的放矢吧，既然都沒年終了，那可以考慮年前就走人啊，反正他既然跟妳合作地那麼不愉快，那就拉倒不要合作啊」、「借題發揮啦，看能不能激一下幾個員工當場提離職，就可以名正言順不用給年終」。

不過也有網友表示，年終本就不是一定要給的福利，「年終非一定要給的福利，老闆本來就可給可不給，但老闆為了這件小事不發年終，我覺得有點小題大作，或許他本來就想這麼做，只是沒有理由」、「你們合約如果有說要發，就應該要發，如果沒有年終就是恩惠性質，沒有強迫」、「聘僱合約裡面沒有寫保障年終的話可以視為沒有」。

年終獎金 職場

延伸閱讀

文組碩畢月薪2萬4…她嘆社會不公平 網勸換條路：從34K跳到50K

職場上不能說「我不知道」？老鳥分享正確示範：接什麼才重要

空降主管是「雙面人」！表面暖心幫助 她領不到獎金驚覺「被捅刀」

幫忙正妹同事遭嗆「癡漢」 男喊冤自曝1舉動反被轟：根本性騷

相關新聞

同事整天摸魚「業績更好」她眼紅！網勸：與其比較不如請教

每個人的人生起跑線都不同，總是和他人攀比容易陷入無限的精神內耗。一名女網友在Dcard發布貼文表示同事整天混水摸魚，業績卻總是比她好，對方人生順遂一路「輕鬆度日」，讓她非常羨慕。她補充，同事很好，還會把業績分給自己，然而再怎麼努力都贏不過對方還是讓原PO心裡很不平衡，感嘆「不知道為什麼就是不能按耐自己的嫉妒心、覺得自己好可怕、好扭曲」。

2024年求職最夯企業台積電奪冠 唯一上榜銀行是這家

面試心得分享平台《面試趣》15日發表最新調查，2024年最受求職者青睞的前五大企業依序為：台積電（2330）、華碩（23...

明明努力！她揭老闆小事生氣「威脅全公司不發年終」 網猜：借題發揮

作為老闆應注意自身的言行，否則很可能造成員工不滿。一名女網友發文，稱她在長照機構工作，辦尾牙時老闆看到菜單很不滿，生氣的表示要取消員工的年終，讓她感到很無奈，明明努力找吃的了卻被取消年終，對此，網友們認為老闆「本來就不想發年終」。

移工桃機變裝逃離失聯 勞動部：仲介應確認移工進入管制門

國內失聯移工人數屢創新高，國民黨立法院黨團今召開「失聯移工創新高，機場逃跑漏洞無人管」，質疑政府的移工管理上長期失能，要...

他驚公司會給求職者車馬費 一票過來人認證：真的有發

一般來說，去應徵工作，公司不會給予求職者面試車馬費或餐費。對此，網紅「藍白拖」分享，原本認為求職者要求車馬費很不可思議，但仔細一查竟發現真的有公司會提供車馬費，讓他大讚「對公司和新員工是最棒的投資」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

公司尾牙「只給5個麵包」！10年老員工嘆可笑 過來人揭背後真相

歲末年終，不少公司都開始舉辦尾牙，犒賞員工一年的辛勞。一名網友分享，公司今年的尾牙餐，居然只有提供5個麵包，也沒發放禮券或安慰獎，讓她相當傻眼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。