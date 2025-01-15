明明努力！她揭老闆小事生氣「威脅全公司不發年終」 網猜：借題發揮

作為老闆應注意自身的言行，否則很可能造成員工不滿。一名女網友發文，稱她在長照機構工作，辦尾牙時老闆看到菜單很不滿，生氣的表示要取消員工的年終，讓她感到很無奈，明明努力找吃的了卻被取消年終，對此，網友們認為老闆「本來就不想發年終」。

一名女網友在Dcard發文，表示她在一間長照機構工作，近日辦尾牙時，老闆說要「與民同樂」，於是吩咐員工一人帶一樣老人能吃的菜，但員工們並不知道分量如何掌控，於是叫「辦桌」的菜，如果老人能吃再加菜。

原PO表示，老闆看到菜單後，生氣痛罵：「這是誰點的菜，老人吃得下去嗎！你們通通沒有年終了」，讓原PO相當無奈，他們已經很努力找適合老人吃的菜，卻被取消年終，也質疑老闆是否能不想發年終就不發。

原PO表示，工作這一年，她在工作上光是獎勵計畫，就幫老闆拿到18萬，如今因為尾牙被取消了年終，詢問網友是否有檢舉或投訴的管道。

此文一出，有網友猜測老闆本來就不打算發年終，「他只是在找藉口不發而已」、「單純借提發揮而已」、「我看是他本來就不想給才故意在那邊無的放矢吧，既然都沒年終了，那可以考慮年前就走人啊，反正他既然跟妳合作地那麼不愉快，那就拉倒不要合作啊」、「借題發揮啦，看能不能激一下幾個員工當場提離職，就可以名正言順不用給年終」。

不過也有網友表示，年終本就不是一定要給的福利，「年終非一定要給的福利，老闆本來就可給可不給，但老闆為了這件小事不發年終，我覺得有點小題大作，或許他本來就想這麼做，只是沒有理由」、「你們合約如果有說要發，就應該要發，如果沒有年終就是恩惠性質，沒有強迫」、「聘僱合約裡面沒有寫保障年終的話可以視為沒有」。