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移工桃機變裝逃離失聯 勞動部：仲介應確認移工進入管制門

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
失聯移工問題持續惡化，國民黨立院黨團今舉行記者會，立委王育敏公開一段影片，內容顯示原定出境的移工在機場上演「變裝秀」，11分鐘從安檢區離開，之後離開機場不知所蹤。黨團首席副書記長王鴻薇直言，她認為有內應，機場安檢出了大毛病，應徹查有無跟不肖業者勾結。記者屈彥辰／攝影
失聯移工問題持續惡化，國民黨立院黨團今舉行記者會，立委王育敏公開一段影片，內容顯示原定出境的移工在機場上演「變裝秀」，11分鐘從安檢區離開，之後離開機場不知所蹤。黨團首席副書記長王鴻薇直言，她認為有內應，機場安檢出了大毛病，應徹查有無跟不肖業者勾結。記者屈彥辰／攝影

國內失聯移工人數屢創新高，國民黨立法院黨團今召開「失聯移工創新高，機場逃跑漏洞無人管」，質疑政府的移工管理上長期失能，要求包括內政部移民署等跨部會相關單位做好把關。對此，勞動部表示，整體移工失聯情況已連2年下降，失聯發生率自111年5.96%、112年4.20%、至113年11月底下降至2.91%，將持續跨部會合作改善失聯情況。

國民黨團首席副書記長王鴻薇以及立委王育敏、萬美玲今指出失聯移工人數近幾年快速增加，從民國109年初的4萬8000多人，至113年底已達9萬人之多，王育敏更在揭露一段桃園機場監視器畫面，一名移工在搭機離境前排隊等待安檢，短短11分鐘脫衣變裝折返離開安檢隊伍，之後離開機場不知所蹤。

勞動部表示，疫情後，整體移工失聯情況已連2年下降，移工失聯發生率自111年5.96%、112年4.20%、至113年11月底下降至2.91%。若仲介受雇主委任安排移工出境，應送移工至機場出境管制門並確認移工進入管制門，對於無勞資爭議中途解約或工作期滿的移工，如果擔心有機場失聯疑慮，可向航警局申請介護登機服務。

勞動部說，將持續配合移民署查處並推動各項改善措施，如暢通移工申訴管道、透過入國講習及家事移工一站式講習宣導失聯風險、改善移工薪資待遇、加強仲介管理建立外國仲介引進移工失聯過高停權機制、輔導新開放移工行業的雇主落實法遵等，將持續跨部會合作改善移工發生失聯情形。

失聯 桃園機場 移工

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