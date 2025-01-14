他驚公司會給求職者車馬費 一票過來人認證：真的有發

一般來說，去應徵工作，公司不會給予求職者面試車馬費或餐費。對此，網紅「藍白拖」分享，原本認為求職者要求車馬費很不可思議，但仔細一查竟發現真的有公司會提供車馬費，讓他大讚「對公司和新員工是最棒的投資」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

藍白拖在臉書表示，看到網路正在討論「面試要求車馬費合理嗎？」，原本心裡覺得不可思議，但認為現在時代不同，上網查詢後發現真的有公司提供車馬費，直言這個貼心的小舉動，除了能幫公司形象加分，也能給應徵者留下好印象，特別在社群世代，一個貼心小舉動隨時可能被分享。

貼文一出後，不少網友都表示「願意面試給車馬費的公司，給人感覺是真的要徵人，而不是叫來看看而已」、「美國很多公司會提供來回機票和高級旅館住宿，爭取最好的人才，他們能為公司帶來更多的利益」、「有些不同國家的公司還會出機票讓你去面試，甚至包住宿」、「尤其是大型外商，跨國的時候還要出機票+住宿」、「願意在小細節上用心的企業，印象真的比較好」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「比較好的公司會給！但是會先電話先聊過塞選一輪之後再邀約，這個很久之前就有了，從小地方知道這公司是比較重視求職者的，印象會比較好，我在網路公司當HR的時候，也會送小禮物給求職者」、「我也只遇過一次，從台南到台中參加第二次面試，有給車馬費」、「公司7年前就提供車馬費了，還是高鐵票，我本人領的」、「20多年前我來竹科面試，離開時計程車資是公司付的」。