公司尾牙「只給5個麵包」！10年老員工嘆可笑 過來人揭背後真相

歲末年終，不少公司都開始舉辦尾牙，犒賞員工一年的辛勞。一名網友分享，公司今年的尾牙餐，居然只有提供5個麵包，也沒發放禮券或安慰獎，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆料公社二社」表示，自己在一間大公司工作10幾年，今年的尾牙竟然只給5個麵包和一瓶麥香紅茶和礦泉水，沒有發放禮券，也沒有安慰獎，讓她直言「有點可笑」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「你這個真的有誇張耶，寧可甚麼都沒有也不想要領麵包」、「不如不要發，發了更寒酸」、「老闆忘了疫情結束了？還在發餐盒」、「有點慘，小學校外教學嗎？」、「飲料還是發最便宜的麥香紅茶，至少也給個麥香奶茶吧」、「你是留守在公司的員工吧？」

此外，也有不少網友安慰原PO，指出「我們連麵包都沒有」、「我們公司連尾牙都沒有，笑死」、「至少還有工作，不像某些直接解散發發遣散費然後失業」、「總比春酒要員工掏腰包去辦來的好」、「沒有叫你們自己花錢買尾牙禮品互抽就不錯了」、「很好了，我們只有一句辛苦了」。

不過，貼文也有一些知情網友出面解釋，說明該公司今年尾牙以「演唱會」呈現，紛紛回應「幾千人去體育館尾牙本來就吃餐盒，很正常」、「錢都花在請明星及餐會了」、「這應該只是餐點，重點活動應該是演場會吧！可能沒有喜歡的藝人，又沒抽到獎，原PO把爆料當成爆怨用了」、「新聞不是報導5000人參加尾牙，還有明星助陣」。