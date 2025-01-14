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文組天花板？這行業月入5萬「夫復何求」 過來人卻狠狠打臉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，公務員是文組最好的工作，更列舉5大優勢，直言「這樣的工作，夫復何求？」示意圖／Ingimage
一名網友指出，公務員是文組最好的工作，更列舉5大優勢，直言「這樣的工作，夫復何求？」示意圖／Ingimage

不少人都希望能找到一份好工作，一名網友指出，公務員文組最好的工作，更列舉5大優勢，直言「這樣的工作，夫復何求？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「公務員真的是純文組最好的工作！」為題，指出公務員月薪5萬多，收入已經是同學間的前10%，朝九晚五、偶爾加班，下班後完全不需想工作上的事情，同事相處也非常客氣，偶爾下班也會一起聚會喝酒。

這名網友進一步說明，雖然有人可能會覺得公務員低薪，但他認為公務員信貸利率低，以貸款款80萬元買報酬率40%的ETF計算，加上本業收入80萬元，年薪已突破百萬，也不用像科技業瘋狂血汗加班。

貼文一出後，釣出不少公務員回應「你有幸在正常單位有正常同事，但不代表每個人都跟你一樣欸，待到爛單位的公務員，比在私人公司更可憐好嗎？」、「那你滿幸運的啊，有的單位每天加班加爆，同事長官又有病搞內鬥」、「現在長官好同事好，不代表幾年後也一樣耶」、「那是你的缺好，加班沒那麼多，剛好又遇到好同事」、「倖存者偏差」。

不過，也有部分網友認同原PO看法，指出「非常認同！尤其不管是信貸跟房貸都非常容易，條件都很好，很適合投資理財，也不像私人企業有被之前的問題，在工作上與心態也相較穩定」、「我認同，自己也是比較幸運，選到友善的工作環境」。

信貸 公務員 加班 同事 報酬率 文組 月薪

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