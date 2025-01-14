幫忙正妹同事遭嗆「癡漢」 男喊冤自曝1舉動反被轟：根本性騷

好心幫忙卻被嗆癡漢？一名網友在Dcard發文抱怨，好心幫忙正妹女同事，卻被她嗆癡漢，並曝光事情經過。原PO表示因為對方長得漂亮又單身，覺得她很可憐就刻意接近，甚至故意製造肢體接觸，後來告白遭拒絕還被罵，覺得自己非常無辜。然而貼文發布後反遭網友砲轟，「故意不經意的肢體接觸，這就已經是癡漢了」。

原PO表示公司裡的女生雖然多，但漂亮的很少，大部分都是「普妹」，有個女同事皮膚白、臉很小，臉蛋精緻、五官立體，有著好條件卻單身。據了解是因為對方生活圈很小，下班後都直接回家，生活單調，最多去健身房，平常在公司也比較安靜，多習慣做傾聽角色。

「我看她條件很好，單身很可憐」，原PO認為女同事缺少一個疼愛她的好男人，想要「幫忙」她脫單。於是開始送東西，還會不經意的肢體接觸，不久後向她告白，但遭到對方拒絕。他抱怨「她不但不感激我，還說我是癡漢」，哀號現在公司都知道他是癡漢，讓他無地自容也很尷尬，正考慮換工作。並感嘆明明只是想追求愛情卻弄巧成拙，不禁大喊「為什麼很多普男可以交到正妹，我就不行」。

貼文曝光後他未獲網友同情，反遭眾人抨擊，「單身很可憐？自我投射不要太嚴重」、「你們還沒交往吧？你知道你已經構成性騷擾了嗎」、「現實中曾經在職場看過類似的情況，這種行為真的很噁心」、「整個看起來就很自我中心的觀念偏差」、「很想說反串，但真的現實中有遇過這種人這種想法」、「拜託你離所有的異性遠遠的！女生可能已經上班上到有陰影了」。