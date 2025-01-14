台灣虎航年終獎金平均12.8個月創航空業紀錄 今年再調薪4%

疫後隨著出國旅遊潮爆發，航空業營收屢創佳績。台灣虎航今上午召開董事會拍板年終獎金，每位員工平均可領12.8個月年終獎金，創下航空業發放最高年終獎金的紀錄，今年調薪也維持每位員工薪資平均調幅達4%加固定額3,000元。

台灣虎航今上午召開董事會，經初步結算2024年營運結果後，會中拍板通過年終獎金與調薪案，每位員工平均可領12.8個月年終獎金，創下航空業發放最高年終獎金的紀錄。為鼓勵全體員工再創營收佳績，今年調薪政策更比照去年，維持每位員工薪資平均調幅達4%加固定額3,000元，也創下國內航空業調薪幅度之冠（空勤人員及時薪人員則另依規定辦理）。

台灣虎航表示，今年將邁入開航第11年，航點布局日本、韓國、澳門、泰國及越南等主要城市地區，期間歷經近3年衝擊全球的疫情考驗，不僅在艱困的環境中磨練出更強大的韌性和靈活應變能力，更在國境解封後短時間內即迅速獲利。自去年底改列上市掛牌以來，台灣虎航股價表現不俗，一路皆以航空股王之姿帶領航空股看漲，且去年11月已率先同業發放平均3個月基本薪水，再加上定額2萬元作為年中獎金，今日與年終獎金有關的消息一出，員工的薪資帳戶也隨即入帳獎金。

台灣虎航指出，年終獎金係依據員工年度績效進行發放，今年的年終中位數為平均12.8個月，最高可上看平均17.4個月，發放水準優於去年的平均10.8個月；等於員工去年工作1個月就可領2個月的基本薪，改寫航空業發放紀錄。若再計算近2年發放的獎金，每位員工已抱回平均近23.6個月的基本薪。

台灣虎航表示，2024年在全體員工的努力下，營運績效不僅屢創新高，更大幅超越2023年。也是全體員工的辛勞與強大的團隊凝聚力，才能夠在激烈的航空市場中脫穎而出，基於企業永續經營且照顧員工福祉，台灣虎航願以行動讓員工安心致力於工作，與員工共享過去1年的經營成果。今年也期許能持續衝刺再創高峰，邁向永續經營。