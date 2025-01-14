正職不如打工？打工趣發現年輕人寧願多打工、不當正職

台灣最大獨立打工平台「打工趣」，發布2024年《打工族年度十大事件》報告，發現時薪制薪資竟然較基本月薪高出近5,000元，基層正職月薪不如打工，讓年輕人逐漸從正職工作流向打工族，打工趣2024年的活躍用戶較前一年大增了66%。打工趣分析，對於職場新鮮人或低薪族來說，由於時薪制月薪高出基本月薪，且責任較正職輕、不容易被凹加班或須參加公司應酬聚會，發現越來越多年輕人或低薪族寧可透過打工平台找兼職同時打二份工，而不願意成為正職員工。

此外，少子化缺工議題正式被政府正視，牽動中高齡、移工、外籍學生就業政策，也讓縫隙工作的打工機會大增，特別是中高年級實習生現象，帶動打工趣2024年55-64歲用戶大增137%， 45-54歲用戶也增加122%；而全球AI 科技帶動自駕車、人型機器人、影片生成等技術大幅進展，也即將在今後五年內全面顛覆駕駛、服務業與影視產業的打工族。

根據「打工趣」流量顯示，2024年的活躍打工族用戶較前一年大增了66%，網站流量則成長54%，顯示台灣找打工需求日增。打工趣執行長林偉立表示，2024年看到台灣打工市場出現兩極化的現象，一方面少子化與工作觀念的改變，市場上極度缺工；但另一方面，又有大量的人才無法滿足於傳統正職的工作型態，改進入更彈性、更多元的打工市場。缺工嚴峻的挑戰帶動勞動部開放中高齡、移工和外籍生的就業政策；但同時，AI 的進展又可能在未來幾年取代製造業、服務業、交通與影視等產業的人力，因此其中如何取得平衡、工作者如何找到更適合自己的工作型態、並確保不會被AI取代，成為新的社會議題。