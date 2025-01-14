薪水再多也敗給這1點！過來人曝找工作真實經驗：真的很爽

每個人都希望找到錢多事少離家近的工作，但通常有中一個就要偷笑了，至於哪一項最重要？一名網友用自己的親身經歷，告訴大家找工作的首要考量。

一名網友在Dcard上發文表示自己的工作離家很遠，從家裡到捷運站要先搭公車，上了捷運後還要搭47到50分鐘才會到，每天都要早睡、沒有下班空閒時間，一周後就離職了。

原PO表示，先不管薪資，如果上下班通勤時間（包含大眾交通、開車騎車）加起來要2到3小時的話，真的非常耗神，工作的力量也會減少，所以除非薪水能負擔房租，不然建議找工作「不是離家近，而是越近越好」。

廣大上班族對此非常有共鳴，「通勤真的太耗神了，除非那個薪水高到抗拒不了，不然光是出門心理上就已經在開始緊繃，加上上班一天有多少心力可以耗」、「第一優先一定是通勤，畢竟這是每天睜眼就要先面對的事。再來才是合適的工作」、「如果通勤期間不能睡覺，真的強烈建議選離家近的」。

不少過來人也指出，工作離家近雖然生活圈會變小，但生活品質和心理壓力都有改善，「離家近真的爽，我在我家隔壁餐廳工作，有供餐，中間休息一小時，我都帶回家吃順便午休，飯錢省了交通費也省了」、「離家近真的很好，現在住在離工作地點走路1分半的地方，一下班就可以立刻回家，沒有人擠人的通勤，早上也可以睡到上班前15分鐘再醒，午休回家簡單煮休息一下再回去上班，真的很好，心理壓力會比還要通勤的工作少很多」。