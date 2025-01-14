年後轉職潮來臨！打敗高鐵、長榮 傳產跳槽夢幻企業由「它」奪冠

「蛇年」農曆年進入倒數階段，勞工朋友們準備換工作了嗎？是否因「缺工潮」還有景氣復甦，即將展開跳槽計畫？內心「夢幻轉職企業」名單又是那些？yes123求職網「蛇年新春轉職潮與海外上工計畫調查」顯示，高達九成五的上班族在農曆年後想換工作，夢幻跳槽企業不同產業分別由富邦金、統一集團、台積電奪冠，其中護國神山台積電則取得「高科技產業」組11連霸。

yes123求職網調查顯示，高達95%上班族透露，在蛇年農曆年後「會想換工作」，不但略高於去年的94.7%，以及前年的94.2%，更續創16年以來新高。

這群年後有轉職意願的人當中，「付諸行動」早就在投遞履歷的，又占了多少比重？調查更顯示，合計共四分之三(74.8%)透露「已經開始找工作」，而且進度又分成：35.9%屬於「尚未獲得面試機會」；24.3%屬於「獲得面試機會」；14.6%屬於「獲得錄取通知」。

對於想換工作的主因，在可複選狀況下，前五名依序為：「不滿意薪水」(63.5%)、「覺得現在的公司發展沒前景」(50.4%)、「沒有升遷機會」(47.8%)，以及「不喜歡現有的工作內容」(36.5%)、「工作沒有發揮空間」(35.4%)。

既然「首要原因」是要求令人更滿意的收入，對於新公司開出的月薪，年後跳槽族平均希望，能比現在領的增加12.5%；只是原來的公司假如想留人，恐怕得多付出一點代價！從yes123求職網的調查發現，接受老東家「慰留」的加薪幅度，平均是落在17.5%，這中間有「五趴」的差距。

如果年後換工作，在可複選狀況下，最想進入的前五大行業，分別為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(35.7%)、「科技資訊」(34.8%)、「批發零售與貿易」(33.7%)，以及「金融保險與會計統計」(30%)、「運輸與物流倉儲」(29%)。

上班族心目中的「夢幻的」跳槽企業名單，若單就「傳統產業」來看，在可複選狀況下，上班族最嚮往進入的前五名，分別是：「統一集團」(32.7%)、「台灣高鐵」(31.8%)、「長榮集團」(30.7%)，以及「台塑集團」(29.5%)、「中鋼」(28.1%)。

針對「高科技產業」方面，在可複選狀況下，最嚮往進入的前五名，分別是：「台積電」(45.9%)、「中華電信」(44.5%)、「鴻海」(37%)，以及「聯發科」(27.9%)、「華碩」(26.8%)。其中台灣經濟「護國神山」之一的「台積電」，則取得「高科技產業」組的十一連霸！

「金融產業」部分，在可複選狀況下，大家最嚮往進入的前五名，分別是：「富邦金」(32.7%)、「國泰金」(31.9%)、「中信金」(30.8%)，以及「玉山金」(29.6%)、「臺灣金控」(24.7%)。