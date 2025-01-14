海漂意願創五年新高 64%海漂經驗者認海外薪資、物價比台灣優

官方數據顯示，隨著疫情影響持續弱化，2023年國人赴海外工作，回升至62.1萬人，年後有意願當「海漂族」的比率，仍持續反彈？yes123求職網「蛇年新春轉職潮與海外上工計畫調查」結果顯示，年後跳槽族中，有八成七透露「會考慮到海外工作」，比率回升到五年新高

有意海漂者希望比目前工作多出123.2%，也就是拿到2.2倍薪資。最想去的海外工作地點以日美、東協最高，以前最多人去的中國大陸，這次掉到第八名。

受訪企業有四成五表示目前公司有「海外外派」或「國外業務」人員，但比起國內員工，包含津貼、加給，外派員工的薪資水準，平均只高出45.9%，顯示與想要海漂的上班族有極大落差。

調查顯示，想要年後跳槽者中，86.7%「會考慮到海外工作」，多於去年的84.6%，以及前年的77.6%，回升至五年新高，但仍不如2020年調查的87.8%。

調查也發現，平均希望在海外領的月薪，是比台灣目前領的「多出」123.2%，等於是要拿到2.2倍的薪資水準。

「最想去」的海外工作地點，根據yes123求職網的調查顯示，在可複選狀況下，前五大熱門地區分別為：「日本」(40.7%)、「美國」(39.6%)、「東協地區」(38.3%)，以及「澳洲或紐西蘭」(33.8%)、「歐洲」(29%)。

至於六到十名方面，則分別是：「香港或澳門」(24.9%)、「南韓」(23.8%)、「中國大陸」(22.5%)，以及「加拿大」(19.9%)、「中東地區」(11.8%)。

回顧整個職涯，包含外派在內，合計有38.8%的上班族有過國外工作的經驗，其中又分成：30.2%「曾經有過國外工作的經驗，但目前已返台求職、工作」；8.6%「目前仍在國外工作」。

若曾經或目前仍在國外工作，衡量「職務與物價」，覺得「當地薪資水準」換算下來：有64%認為「平均來說，算是比在台灣高」；也有28.5%認為「平均來說，算是與在台灣差不多」；有7.5%卻認為「平均來說，算是比在台灣低」。

針對年後轉職潮的求職者，若擁有「國外工作」經驗，有40.6%的企業指出，「會提高」錄取意願；還有32.2%的公司透露，「願意」提供海歸人才較高的薪資。

不過，有45%企業指出，目前公司有「海外外派」或「國外業務」人員；同時比起國內員工，包含津貼、加給，外派員工的薪資水準，平均能「高出」45.9%。還有三成四(33.8%)的公司透露，若以2025年全年度來看，「有計畫」釋出「海外外派」或「國外業務」的相關職缺。

其中主要外派的工作地區，在可複選狀況下，有82.2%是在「亞洲」；49.2%是在「美洲」；34.2%是在「歐洲」。

若釋出「海外外派」或「國外業務」相關職缺，更有高達八成八(87.8%)的企業表示，「會直接」設定語言能力的門檻。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，「台灣人才若持續外流，加上少子化、高齡化社會，未來恐怕將演變成國安問題」：持續性的勞動力短缺隱憂，將影響到國家整體競爭力。因此要先解決長期凍薪、低薪化、青貧化的問題，同時降低青年失業率，減少「學用落差」的衝擊，調整產業結構並且推動升級，刻不容緩。