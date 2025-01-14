上班族夢幻跳槽企業出爐！ 台積電、富邦金、統一集團稱霸

缺工潮，再加上景氣復甦，根據yes123求職網14日發布的最新調查顯示，有高達九成五的上班族透露，在蛇年農曆年後「會想換工作」，比例不但略高於去年的94.7%，以及前年的94.2%，更續創16年以來新高。當然在大家心中，也存在著一份「夢幻的」跳槽企業名單，此次調查發現，上班族最嚮往能夠進入台積電、富邦金、統一集團。

若單就「傳統產業」來看，在可複選狀況下，上班族最嚮往進入的前五名，分別是：「統一集團」(32.7%)、「台灣高鐵」(31.8%)、「長榮集團」(30.7%)，以及「台塑集團」(29.5%)、「中鋼」(28.1%)。

至於六到十名部份，則分別為：「王品集團」(26.4%)、「誠品」(25%)、「全家」(23.4%)，以及「中華航空」(22.3%)、「遠東集團」(21.2%)。

針對「高科技產業」方面，在可複選狀況下，最嚮往進入的前五名，分別是：「台積電」(45.9%)、「中華電信」(44.5%)、「鴻海」(37%)，以及「聯發科」(27.9%)、「華碩」(26.8%)。其中台灣經濟「護國神山」之一的「台積電」，則取得「高科技產業」組的十一連霸。

至於六到十名部份，則分別為：「大立光」(25.7%)、「日月光」(21.8%)、「台灣大哥大」(17.6%)，以及「聯電」(16.7%)、「廣達」(15.5%)。

最後對於「金融產業」部分，在可複選狀況下，大家最嚮往進入的前五名，分別是：「富邦金」(32.7%)、「國泰金」(31.9%)、「中信金」(30.8%)，以及「玉山金」(29.6%)、「臺灣金控」(24.7%)。

至於六到十名部份，則分別為：「台新金」(23.7%)、「第一金」(22.4%)、「兆豐金」(21.2%)，以及「合庫金」(20.3%)、「元大金」(19.2%)。