他抱怨遲到「年終被扣7000元」 網曝1真相：資方沒違法

最近許多公司在辦尾牙、發放年終獎金，上班族們也開心在等過年。不過日前有位網友抱怨，他們公司遲到會被扣全勤及營運獎金共5000元，結果他發現年終獎金也被扣錢，總共3萬元的年終紅包，被扣了7000元，讓他崩潰表示「這有符合勞基法嗎？」對此，許多網友回應「這並無違法」。

一名網友在Dcard發文表示，他在燒肉店上班，而店內的規定是遲到扣3000元全勤獎金，加上2000元營運獎金，總共扣5000元，這點他認為合理，畢竟是自己遲到，不過他最近跟同事聊天，同事提到「遲到的話連年終獎金也會被扣錢」，讓原PO無奈表示「這樣加起來被扣了7000元，年終獎金也才3萬上下，怎麼扣一扣就這麼重」。

文末，他好奇問「這樣一次遲到扣兩次錢，有符合勞基法嗎？網路爬文都沒有講到這一塊，只有講到年終是恩惠性給予，還有勞動契約明定14個月才不能扣」。

對此，有網友解答「年終是恩惠性給予，非保障年薪的話，本來老闆就可以決定要怎麼給喔，但扣7000元真的會讓人不爽做下去就是了」、「年終依照個人考績（工作表現）去給，所以不是每個人都一樣多，常遲到或是常出錯的人會被扣錢我覺得很公平，不然遲到的跟準時到的都一樣年終你覺得合理嗎？」、「沒有扣本薪就沒有違法」、「年終就是看老闆心情，本來就沒有規定老闆該給多少」。

也有網友建議「薪資結構有全勤的，一律不去喔！」、「我認為遲到的問題，已經給資方扣全勤了，就不該用同樣理由來扣任何獎金，這種無限次懲罰太超過了」、「年終獎金他不爽給可以不給，你拿他沒轍，不然就得表現好一點」、「準時上班很難的話，要不要換個彈性工時的工作？」