管中閔指台大有55%學生自認選錯系？職場上班族這麼看

學測即將登場，1111人力銀行針對職場25到34歲上班族進行調查，發現僅有3成4現職工作與在校所學相關。而細問無法學以致用的五大原因，包括理論與實務差距過大(58.7%)、一技之長不足以滿足企業需求(37.9%)、學校課程不夠專精(31.8%)、畢業人才供過於求(23.2%)及產業變動快，開設科系課程跟不上(19.1%)。若可以重新選擇，有32.0%表示會改念較有前景的科系。

已經卸任的台大校長管中閔曾經在公開場合提及，台大有55%的學生在錄取後自認選錯系，更有14.98％的大一新生因此休學，很多大學生抱怨所學並不是自己想要的，選了錄取分數高的科系，放榜會很有面子，但自己不是真的有興趣，入學後會念得很痛苦；同時也有很多企業也抱怨進用的人才並非所需，「產學落差」對大學來說，確實是一種警訊。

1111人力銀行技術顧問葉耿甫指出，改版後的落點分析網站能夠即時整合，並處理來自不同來源的數據，結合AI大數據運算技術，利用機器學習模型來分析歷年升學數據，這樣可以即時更新資料庫，提供更精準的落點預測，1111人力銀行設計了一套自動化流程，讓數據可以隨著時間動態調整，確保分析結果不會過時。

而優化改版後的1111「落點分析」，今年導入AI模型和數據分析工具，不僅囊括學測、分科測驗、統測成績的落點預測，搜羅全台近三千個學系，還新增考科組合篩選功能，考生可以自行篩選校系參採科目，方便比對志願，並顯示多種組合類型成績以及前年度級分換算，以快速了解個人的優劣勢。另外，也新增了過去五年的最低錄取級分，幫助考生掌握校系歷年錄取趨勢，同時結合動態落點功能，來協助學生更準確的評估自身競爭力。

針對鎖定繁星的考生，1111落點分析將原本繁星落點分析的方式改為資訊展示，彙整各校系繁星五年內的入學門檻，並新增繁星相關輔導文章與名詞解釋，提供學生及家長更清楚了解繁星制度核心內容與各校要求，評估自身是否具備申請優勢。