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身心障礙者失業率7.1% 高齡未參與勞動占多數

中央社／ 台北13日電

勞動部統計，去年5月身心障礙失業者1.8萬人，失業率約7.1%；未參與勞動原因以高齡占6成1最多；有酬就業者每月主要工作收入平均為新台幣3.1萬元。

勞動部去年6月至7月辦理「身心障礙者勞動狀況調查」，計回收有效樣本1萬4173份，今天發布「113年身心障礙者勞動狀況調查統計結果」。

根據統計，去年5月台灣地區15歲以上身心障礙民間人口116.8萬人（不含植物人、現役軍人、監管及失蹤人口），勞動力25.6萬人，其中就業者23.8萬人，失業者1.8萬人，勞動力參與率21.9%，失業率7.1%。與108年5月相較，勞動力增加2.2萬人，就業者增加2.3萬人，失業者減少1000人。

調查顯示，身心障礙就業者從事行業以製造業占22.5%最多，以基層技術工及勞力工、服務及銷售工作人員居多，均逾2成；就業者每週經常性工時平均為37.4小時；有酬就業者每月主要工作收入平均為3.1萬元。

身心障礙就業者在就業或勞動參與有遇到困難者占28.2%，所遇困難以「工作時間或內容不適合自己」占13.9%最多，「找不到長期性的穩定工作」占9.1%次之；就業有受到不公平待遇者占7.9%，不公平待遇以「工作配置」較多，「薪資」次之，「員工福利」居第3。

調查指出，未參與勞動原因以高齡占6成1最多，有工作能力及工作意願者未找工作的主因為「沒有適合的工作」。曾遇有工作機會卻未就業者占3成7，主因「工作時間或工作量超出負荷」；希望受人僱用占9成，且其中3成2希望非典型工作類型，自行創業占1成。

身心障礙者需要政府提供就業服務措施占比為32.5%，主要為「提供就業媒合（包括網路）」、「提供就業資訊」。

勞動部表示，將持續積極推動各項促進身心障礙者就業措施及職業重建服務，提供障礙者平等參與機會，以保障其權益，並鼓勵公私立單位僱用身心障礙者，協助適性就業。

勞動部 失業

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