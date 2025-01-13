職場上不能說「我不知道」？老鳥分享正確示範：接什麼才重要

職場上做事說話處處是學問。近日有網友在Dcard發文，表示自己不理解為什麼在職場上不能說「我不知道」，引發網友討論。

原PO認為有些事情自己真的就是不知道，需要學習很正常，但她發現有許多老鳥或是主管似乎很不喜歡聽到新人說「我不知道」。這讓她有些疑惑，直接老實說自己不會不是比較乾脆嗎？難道不懂裝懂比較好？

有許多職場老鳥留言分享看法，「你可以說我不知道，但後面要接上其他讓你變成知道的句子，而不是讓別人覺得你是被動的兩手一攤」、「回答『不知道』其實不是問題，有問題的是你也沒讓人感覺到你打算去『知道』的這件事」、「請你來就是要解決問題的，你也不知道的話，那何必多個你」。

也有人分享更適當的回答，「看工作歸屬，如果是我該做的：我不清楚耶，之前沒有處理過，請問可以怎麼處理呢？不是我的工作：我不清楚耶，這部分之前不是我在處理的，還是問問看xxx呢？（別想把工作推給我）」、「可以說不知道，但後面一定要接其他的話，例如：『我不清楚，這部分我需要確認一下』、『我不知道，我詢問一下主管或是其他同仁』，如果你只說『我不知道』會讓人覺得你完全沒要解決問題的意思」。

但也有網友表示他們公司就是有話直說，「但我主管現在都會說『不知道就說不知道』，可能受夠大家害怕被念的亂回答」、「我覺得新人不知道很正常，一堆老鳥要新人通靈的才誇張」。