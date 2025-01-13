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空降主管是「雙面人」！表面暖心幫助 她領不到獎金驚覺「被捅刀」

聯合新聞網／ 綜合報導
主管表裡不一背後捅刀，她氣得想離職。 示意圖／ingimage
主管表裡不一背後捅刀，她氣得想離職。 示意圖／ingimage

職場無真心？一名女網友在Dcard發文抒發心情，表示自己近日才發現被主管捅刀。一開始對方總是一副好心「幫著」她處理各種業務，沒想到一切都是假象，對方不僅向上級報告她能力不足，更是把她的績效打到最低，讓原PO完全領不到績效獎金，氣得她非常想離職，但又不甘心就這樣離開。

原PO表示這份工作算清閒，薪水55K，加上每個月的績效獎金約2萬。不過自從公司來了一個空降主管後，一切都變調了。起初對方裝出一副好心的樣子，總是主動幫她處理工作，正因如此原PO對他印象很好，人資問起主管狀況時，她還幫對方說好話。沒想到真心換絕情，近日她才發現自己一直領不到績效獎金，全是因為對方在背後捅刀。

原PO控訴這名主管「背地裡向人資和上級告狀，說我的能力太差，要求公司處理我」，因為每個月的績效分數都被打到最低，導致她完全領不到績效獎金。原PO雖然一開始氣得想離職，但冷靜想想又不想順著對方的意思，而且履歷可能會受影響，所以還是決定撐下去把該學的東西都學完，待時機成熟再跳槽。

貼文曝光後不少職場過來人紛紛回覆，「人不會莫名的對妳好，都是有私心跟目的」、「出社會久了，突然有人沒事獻殷勤，我下意識都會直接想是不是有求於我或想撈什麼好處」、「職場超多的，剛開始進去和你很好很熱情，私下和同事說你怎樣怎樣」、「妳不用去理她啦，妳專心把妳自己工作做好最重要」、「看大家說的和我遇到的情況有點像，原來已經和職場霸凌擦邊了嗎」。

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