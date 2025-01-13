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文組碩畢月薪2萬4…她嘆社會不公平 網勸換條路：從34K跳到50K

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友文組碩畢，一個月薪水卻只有24K。示意圖／ingimage
一名女網友文組碩畢，一個月薪水卻只有24K。示意圖／ingimage

文組畢業後如果覺得薪水太低，可以嘗試什麼工作呢？一名女網友發文，她文組碩畢，卻只找到工廠作業員的工作，被停派後去做DL（產線作業員），沒想到第一個月薪水只有24K，比打工的錢還要少，讓她忍不住抱怨：「感覺這社會對我很不公平」。

一名女網友在Dcard發文，表示她文組碩畢，投履歷被許多公司打槍，到9月才找到一家工廠作業員的工作，但因為訂單少的關係，不到兩個月就被停派了，之後被公司其他部門挖角當DL，也說會考慮培訓她成為工程師，但實際上根本沒有升遷機會，只是因為DL少一個職缺。

原PO表示，她傻傻地做到現在，沒想到一個月的薪水只有2萬4，比她就學時打工的錢還要少，她身上除了背負學貸、房租、水電費，還要照顧家人，感覺已經喘不過氣了。於是忍不住抱怨，她已經在努力賺錢了，但為何這個社會對她那麼不公平。

此文一出，不少網友推薦她可去考公職，「有無考慮去考公職或是國營事業」、「還是想來考郵局，以妳能力應該可以的」、「一般可能往行政、公、教職發展，不到25歲的話還年輕，換個能夠累積經驗的工作吧，找時間補些證照報考國營應該是個不錯的策略」。

也有網友推薦其他工作，「我志願役士兵從34，跳到現在50，有興趣嗎？還可以學習專業專長緊急救護技能喔，職軍歡迎考慮」、「妳有考慮過職軍嗎？雖然與妳現在不符，但相對穩定」、「現在餐飲大缺工，我家開到4萬還找不到人」、「妳要不要當碩士後研究員，薪水還比妳這個高很多」。

志願役 碩畢 職場 薪資

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