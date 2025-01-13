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同事跨年爽玩9天沒交接！公司亂3天順利運轉 老闆反檢討：人力過剩？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友朋友的同事請假從跨年一直玩了9天，造成公司一片混亂。示意圖／Ingimage
一名男網友朋友的同事請假從跨年一直玩了9天，造成公司一片混亂。示意圖／Ingimage

在請假前如果沒有完成工作交接，很可能造成其他同事的困擾。一名男網友發文，他朋友的同事從跨年一直玩了9天，且沒有進行業務交接，造成公司混亂了3天，結果後面幾天重新分配業務，工作運轉異常順利，似乎沒有那位同事公司也沒影響，老闆因此有了檢討人力的想法，也讓朋友產生了危機感。

一名男網友在Dcard發文，表示朋友的同事去年12月31日出國跨年，玩到1月9號才回到工作崗位，一直玩了9天，而且在出國前完全沒進行業務交接，只說了句「工作就交給各位了」就不見蹤影，導致公司前3天一片混亂，留下一堆爛攤子。

原PO表示，還好主管重新分配業務，工作終於回到了正軌，後續的日子也運轉得非常順利，好像公司「少了那位同事也沒差」，甚至老闆認為部門「人力過剩」。而朋友因為是行政內勤部門的緣故，也產生了危機感，擔心公司會不會因此將部門縮編或裁員。

此文一出，不少網友批評該同事不負責任，「那位同事的問題也很大，請假為何不交接清楚呢」、「業務沒交接就請長假我自己是覺得很不負責任」、「請假是每個人的應得的權益，但不交接造成其他同事困擾就不好」。

也有網友分享類似經驗，「雖然跟你這位同事情況不一樣，但我上一份工作，上層的人也是覺得有沒有我都沒差，但我說要離職的時候，有幾個同事超慌，還有一個在我離職後還想聯絡我回去」、「前公司也是，一個職員請長假後發現其他人力可以負荷工作就裁員，然後最後剩一堆工作由少少的人承擔」、「我有個同事因為年紀跟資歷所以職位比我高，錢領得比我多，但工作能力普普，出國請假也不講」。

同事 職場 跨年

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