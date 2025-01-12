搶攻年後轉職人才！ 乾杯徵才300人「無經驗起薪4萬元」

搶攻年後轉職旺季，乾杯集團宣布2025年全年預計招募300名社員，調升計時社員時薪加全勤最高達270元，無經驗正職社員起薪上看40000元，最快18個月晉升店長與企業共享獲利、挑戰百萬年薪，同時提供乾杯大學、靈魂洗滌假、體能計畫等獨特的幸福福利，搶攻人才。

乾杯表示，集團薪資一向為業界前段班，2025年釋出300名內外場職缺，計時社員起薪含全勤195元起，依照6個月培訓期間及考核成果，最高時薪可達270元，比法定時薪190元高42%，再與正職社員同享業務管理獎金。以一個月上班150小時為例，加上獎金，月薪資可領近5萬元，加上不限時數、彈性的排班制度，讓同仁能很好地平衡工作與生活。

乾杯表示，正職社員無經驗起薪含全勤36,500元起，加上招募競爭地區津貼，3500元，起薪最高可達40000元，比法定工資高40%。搭配集團完善的培訓計畫及升遷管道，最快18個月晉升店長，月薪資上看85500元，另有三節、年終、分潤獎金。

乾杯指出，根據人力銀行調查，夢幻企業特質以66.2%受訪者青睞「願和員工共享獲利」居冠，為強化吸引及留任優秀人才，乾杯集團2023年開啟「共享獲利」機制、2024年首次共享營運成果，營業店長、副料理長職級以上營運幹部，全體年薪皆達百萬，分潤獎金最高領78萬、年薪突破200萬元。