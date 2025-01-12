台灣陋習？她怨上班8+1小時太長 網共鳴：在瞎忙

台灣多數上班族過著朝九晚五的生活，加上通勤還有上班吃飯時間，大約有11小時都在工作場所度過。一名女網友在Dcard抱怨，因為工作時間太長，後來索性辭掉舊工作，轉自由業後生活不再有太多壓力，不但工作成效佳，工時也能有效縮短。

原PO表示，在台灣除了上班時間8小時，加上通勤1.5小時和吃飯時間，實際等於早上8點到晚上7點都是工作時間，幾乎佔滿整天。因此她在30歲時就離開職場，轉自由接案後，不僅賺得比以前多，工時還不到以前的三分之一，不再需要早起打扮，不用為了通勤早早起床，火力全開工作3小時就可以完成，老闆也很滿意她的業績。

根據這些經驗，原PO忍不住感嘆「認真覺得，台灣人工時真的太長」，雖然事實如此，卻從未見台灣人有過類似國外的罷工運動，為自己爭取福利的勇氣。她評估「每天10點到4點上班，週休三日，上班族才有可能工作與生活平衡，而且也未必產值會比較差」，好奇網友對職場生態的想法。

貼文曝光後，網友紛紛回覆，「沒辦法啊，亞洲人就是奴也沒能耐推翻資本家」、「實際是8+1小休息時間，每次都覺得人生好悲哀，都浪費時間在工作」、「每天都覺得我一天只需要上班4小時，就可以把一整天的工作量做完，偏偏要拉到8小時」、「完全認同，工作後感覺人生只剩工作，年假有夠少以外還難請」、「有時候工作太有效率，事情做完了還不能下班回家，要在位置上瞎忙」。