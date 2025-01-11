勞部函釋12類職場騷擾適用性騷法 婦團批：修法才能解決問題

「性別平等工作法」前年修法，增訂若「不特定人」在公共場所騷擾工作者將由「性騷擾防治法」處理，但「不特定人」與場域定義模糊，導致地方政府第一線人員無所適從、抱怨連連。勞動部、衛福部為此召開研商會議，蒐整出12類樣態，如醫事人員或大眾運輸事業受僱者在工作時被病患、乘客騷擾即適用性騷法。但婦團批評，以函釋列舉樣態處理，只會沒完沒了，重點在法條文字定義不清，修法才能解決問題。

性工法第12條第7項規定，若是在公共場所或公眾得出入場所，被不特定人性騷擾，調查、 調解及處罰等事項適用性騷擾防治法。舉例來說，百貨公司櫃姐遭顧客性騷、車站站務員遭乘客性騷，都回歸性騷法處理。但遭地方政府人員抱怨，不特定人、發生場域定義模糊，像長照居服員在個案家被騷擾，場域在私人住家，個案也非不特定陌生人，該如何認定？

為此，勞動部會商衛福部，整理出12類樣態適用性騷法，包括居服員在個案家被騷擾；照顧或福利機構員工在執行職務時遭被照顧者騷擾；社區或大樓管理員在社區或大樓管理室被住戶、送貨員、來訪者騷擾；房仲帶顧客看待售房屋時被騷擾；商家、賣場或銀行等營業場所受僱者遭顧客性騷擾；電話客服人員或社群網站小編執行職務時被諮詢者、留言者騷擾等。

勞動部條平司司長黃維琛說，考量部分受僱者執行職務的場所，非雇主所能支配、管理，騷擾行為人不是自家員工，也非業務往來單位員工，雇主在調查、懲戒上都使不上力，若適用性騷法，由公權力介入，就能接住每一個受害人。

但他強調，但雇主仍有必要在公司內部提升員工危險辨識、心理諮商等資源協助，相關補救措施仍要做，否則違反性工法。

不過，現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩批評，勞動部僅以函釋羅列12項樣態，像是代售房屋、居服個案住家，就跟公共場所解釋不通，勞動部若不將模糊概念的「不特定人」、「公眾場所」做明確的法律定義，只會讓認定解釋沒完沒了，難道要不斷新增樣態？將來若案件進入法院訴訟也可能產生疑義。源頭的法律文字定義才是能解決根本性問題。