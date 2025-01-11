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她月領36K上班卻很閒！過來人曝真相：公司很會算

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，目前剛入職兩個月，但上班時間都非常閒，甚至覺得拿這薪水有點心虛。示意圖／Ingimage
一名網友分享，目前剛入職兩個月，但上班時間都非常閒，甚至覺得拿這薪水有點心虛。示意圖／Ingimage

你上班會很閒嗎？一名網友分享，目前剛入職兩個月，但上班時間都非常閒，甚至覺得拿這薪水有點心虛。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「工作太閒」為題，指出自己剛入職兩個月，一整天幾乎一件事都沒有，上班都在滑動態，就連同事也說很閒，目前月領36K，試用期過後還會再調薪，讓她覺得這薪水領得有點心虛。

這名網友進一步說明，這份工作是公司擴編的職缺，但太過於輕鬆的工作內容，讓她不解為何公司需要擴編？雖然目前考慮繼續待下去，但不確定未來會不會因為太無聊，決定換工作。

貼文一出後，多數網友都表示「先撐一年，年後再思考不遲，找到喜歡的工作再跳，不然就繼續爽」、「很棒啊！一堆人想做」、「這是什麼職稱？也太好了吧」、「好工作要跟好朋友分享喔」、「待業中，真羨慕」、「目前看不出來有什麼需要離職的理由，如果上班風氣好、同事好，又自由，那根本就爽缺！」、「上班時間線上接案、搞副業啊，一樣工作八小時，領兩份薪水」。

不過，也有內行網友指出「我到新公司的時候也是覺得很閒，但現在部門合併，同事離職也不打算補人，就是把他的工作量分配給其他人，每個人的工作時間都被塞滿，沒辦法占公司太久的便宜，公司都很會算的」、「才兩個月，再多待一陣子觀察看看吧，畢竟擴編有可能未來會有其他業務也說不定」、「我剛去新公司時，也是每天很閒，一直看重複的公司教學資料，過半年後，越來越多工作，有時候可能只是前面幾個月蜜月期而已，後面就開始大力操妳」。

同事 職缺 薪水

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