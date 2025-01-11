尾牙中3萬元！她被老鳥拗請客還被刁「要拒拿」 網氣教一招閃情勒

歲末年終，不少公司都會舉辦尾牙犒賞員工一年的辛勞，一名女網友分享，今年尾牙自己幸運抽中現金3萬元，直接被老屁股點名要請客，還放話「怎麼不讓他們自己選要喝什麼」，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「尾牙中獎請客還被情勒」為題，指出自己在尾牙上抽中了3萬元，當天直接被老屁股點名要請客，於是她隔天上班馬上訂雞排跟珍奶請大家，不料老屁股卻不高興，說自己不喝奶，怎麼不讓他們勾選要喝什麼？更放話「請客當天拒拿，因為沒誠意」，讓她相當傻眼。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「得了便宜還作怪，不用理他，最好他不拿，就把他的飲料送給其他人，別人還會跟妳說謝謝」、「同時請喝的還有吃的非常有誠意欸，管他們是什麼臉色，不吃就不吃啊，別理他們」、「中獎請客算不算陋習？」、「真的中獎都會被情勒要請客」、「公司真的超多這種死老人」、「中獎要請客的文化真的很討厭！都喝免費還挑」。

此外，也有不少網友分享自身經驗，指出「我都說拿來還負債，還一邊算、一邊講這個月還差多少才能剛好，同時用那種想借錢的眼神，看著那些起鬨的人，那些人瞬間低頭不然就轉頭跟別人聊天」、「我之前抽到加碼獎蘋果手錶，就被某老鳥背後酸說：她根本不缺這個吧為什麼不捐出來？而且她自己抽到iPad」、「去年我們單位有人中5000元家樂福禮卷，我們都覺得可以不用請，結果別單位打來關切我們有沒有被請客，說要幫我們爭取，白眼翻到後腦勺」、「我都說我要還學貸或是貸款，其他人就沒在講話，中獎是自己，我幹嘛分他們」。