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鐵飯碗不香了？她佩服公務員一做30年 換來郵局阿伯無奈：能力不足

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友很佩服一生都在當公務員的人，但現在許多人卻對公務員有偏見。示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名女網友很佩服一生都在當公務員的人，但現在許多人卻對公務員有偏見。示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

從前公務員一直是「鐵飯碗」的象徵，而現今當公務員的優缺點各是什麼呢？一名女網友發文，她從前很佩服一生都在當公務員的人，但現在許多人卻對公務員有偏見，於是發文詢問：「真的能力不足才當公務員嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她以前在東部鄉下時，到郵局遇到一位50歲左右的職員阿伯，從他口中得知，他從年輕一直做到現在，做了三十年的公務員，原PO表達佩服之意，阿伯卻無奈地說就是因為「沒能力」才一直當公務員。

原PO表示，她一直很佩服把公職當主業、下班進修學習自己的興趣的人，在爸媽的年代公務員是鐵飯碗，早八晚五、準時下班、見紅休、不擋假讓她很嚮往。但現在卻有很多人對公職有偏見，指責公職是「米蟲」，認為沒背景、沒靠山、沒關係會有諸多不便之處，原PO也不認同用考試來決定一個人有沒有能力，好奇網友們考公職的動機，同時也詢問：「真的能力不足才當公務員嗎？」

此文一出，不少網友感嘆時代不同，「時代背景不一樣，那個年代經濟起飛，賺錢容易，沒人想當公務員，但過了幾十年金融海嘯，大家又搶破頭考公務員，目前台灣在全世界裡面經濟算不錯，所以公務員報考人數下降，等幾年後如果景氣不好又會一堆人搶」、「時空背景不一樣，台灣經濟越差，公務員相比起來比較好」。

也有網友分享當公職的經驗，「我就是從高中開始就決定進公職考司法特考當檢察官，初衷就是高中生那種白痴熱血衝勁，有些東西不是有錢就可以達成的，比方說自我實現」、「別想太多，像我在私人企業19年才轉考國營，因為在私人企業看過很多被放無薪、裁員，就會知道在公家機關的好，就會知道穩定在你心中有多重要」。

公務員 職場

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